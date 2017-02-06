Здоровье

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Как организм сообщает о снижении иммунитета

Как организм сообщает о снижении иммунитета
Специалисты рассказали, какие сигналы подает организм, чтобы сообщить о снижении иммунитета.
Пищеварение играет ключевую роль для иммунной системы. Врачи подчеркивают, что более 80% защитных сил организма находятся именно в кишечнике. Если в работе органов желудочно-кишечного тракта происходят какие-либо сбои, в частности диарея и метеоризм, это явный сигнал того, что необходимо срочно укреплять защитную силу организма.

Усталость. Если вы чувствуете себя уставшим все время и страдаете от переутомления, это может говорить о слабой работе вашей иммунной системы. Организм человека нуждается в огромных запасах энергии, чтобы эффективно бороться с вирусами и различными вредоносными микроорганизмами. Нередки случаи, когда инфекционные заболевания маскируются под переутомление. Слабый организм практически не способен защищаться от микробов и бороться с ними после их попадания внутрь.

Стресс. Влияние стресса, особенно длительного, на различные сферы жизни очень часто недооценивают. Следует помнить, что стресс приводит к развитию многих хронических заболеваний и провоцирует воспалительные процессы, оказывая тем самым крайне негативное воздействие на иммунитет. Гормон стресса кортизол подавляет деятельность белых кровяных телец, поэтому человек становится очень уязвимым перед простудами и вирусами. Если избежать стресса у вас не получается, нужно научиться от него избавляться и больше отдыхать. Чрезмерное увлечение сладостями.

Раны и ссадины медленно заживают. Здоровый и правильно функционирующий иммунитет существенно увеличивает способность организма к самовосстановлении, уменьшая при этом вероятность инфицирования. Если даже самый незначительный порез и мелкая ссадина очень долго заживают, это говорит о значительном снижении иммунитета.

Излишняя тяга к сладкой пище также сигнализирует о том, что ваша иммунная система ослаблена, а организм страдает от дефицита магния, хрома и фосфора. Врачи рекомендуют наладить свой рацион питания, наполнив его продуктами, которые содержат максимальное количество витаминов и минералов, необходимых вашему организму.

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