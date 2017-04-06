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В Харькове собирают снайперов: фото-факты

В Харькове собирают снайперов: фото-факты
В Харькове собирают снайперов: фото-факты Около тридцати снайперов съехались из трех областей Украины на Харьковщину, чтобы усовершенствовать свое мастерство.
Как сообщил начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, подполковник Дмитрий Образцов, под Харьковом в поселке Васищево начался учебный сбор по подготовке снайперов.



— Снайперы Восточного оперативного территориального объединения Нацгвардии съехались из трех областей Украины — Сумской, Донецкой и Харьковской, чтобы повысить свою квалификацию и пройти подготовку на  учебном сборе, — говорит Дмитрий Образцов.

Попасть на сбор было не так-то просто — участники прошли строгий профессионально-психологический отбор. По результатам психодиагностического тестирования офицеры готовят справки с психологическими характеристиками кандидатов на обучение и рекомендации относительно соответствия их личных качеств требованиям специалистов снайперского дела.



— Чтобы стать снайпером, военнослужащий не только должен метко стрелять и разбираться в оружии, но и обладать завидной выдержкой, психологической устойчивостью, усидчивостью, поскольку можно долгое время находиться на позиции в ожидании цели, — говорит Дмитрий Образцов. — Есть определенные требования и к темпераменту: холерик, например, снайпером вряд ли сможет стать.

А вот женщин, по словам Дмитрия Образцова, среди нацгвардейцев-снайперов — нет, хотя представительницы прекрасной половины человечества в рядах Нацгвардии служат.

— В основном на традиционно женских должностях — деловоды, повара, финансисты, медики и т. д, — уточняет он.



На сборах со снайперами занимаются профессиональные инструкторы, которые прошли определенную подготовку и теперь делятся своим опытом и знаниями с военнослужащими.

— Так, в первый день занятий военным рассказали об истории и тенденциях развития снайпинга в мире, подробно ознакомили со всеми образцами современных снайперских винтовок и прицелами иностранного производства; рассмотрели вопросы баллистики и поражающего действия пули, — рассказывает Дмитрий Образцов.

Кроме того, инструкторы из отряда разведки специального назначения проводят с бойцами занятия по топографии, инженерной и огневой подготовках.



— Безусловно, помимо теоретической идет практическая работа — в этом и заключается основное назначение таких обучающих сборов, — говорит Дмитрий Образцов. — Предусмотрены определенные упражнения по стрельбе, также военнослужащие будут отрабатывать следующие навыки: вести наблюдение и корректировать стрельбу, маскироваться и передвигаться по пересеченной местности, оборудовать снайперские позиции, определять дальность до цели и работать с координатами на топографических картах. Чтобы каждый выстрел попал в цель точно и кучно, причем с большого расстояния — 800–1200 метров.

По результатам занятий, тестов и собеседований с инструкторами будут отобраны кандидаты для дальнейшего обучения.

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