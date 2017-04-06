В Харькове собирают снайперов: фото-факты

Как сообщил начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, подполковник Дмитрий Образцов, под Харьковом в поселке Васищево начался учебный сбор по подготовке снайперов.— Снайперы Восточного оперативного территориального объединения Нацгвардии съехались из трех областей Украины — Сумской, Донецкой и Харьковской, чтобы повысить свою квалификацию и пройти подготовку на учебном сборе, — говорит Дмитрий Образцов.Попасть на сбор было не так-то просто — участники прошли строгий профессионально-психологический отбор. По результатам психодиагностического тестирования офицеры готовят справки с психологическими характеристиками кандидатов на обучение и рекомендации относительно соответствия их личных качеств требованиям специалистов снайперского дела.— Чтобы стать снайпером, военнослужащий не только должен метко стрелять и разбираться в оружии, но и обладать завидной выдержкой, психологической устойчивостью, усидчивостью, поскольку можно долгое время находиться на позиции в ожидании цели, — говорит Дмитрий Образцов. — Есть определенные требования и к темпераменту: холерик, например, снайпером вряд ли сможет стать.А вот женщин, по словам Дмитрия Образцова, среди нацгвардейцев-снайперов — нет, хотя представительницы прекрасной половины человечества в рядах Нацгвардии служат.— В основном на традиционно женских должностях — деловоды, повара, финансисты, медики и т. д, — уточняет он.На сборах со снайперами занимаются профессиональные инструкторы, которые прошли определенную подготовку и теперь делятся своим опытом и знаниями с военнослужащими.— Так, в первый день занятий военным рассказали об истории и тенденциях развития снайпинга в мире, подробно ознакомили со всеми образцами современных снайперских винтовок и прицелами иностранного производства; рассмотрели вопросы баллистики и поражающего действия пули, — рассказывает Дмитрий Образцов.Кроме того, инструкторы из отряда разведки специального назначения проводят с бойцами занятия по топографии, инженерной и огневой подготовках.— Безусловно, помимо теоретической идет практическая работа — в этом и заключается основное назначение таких обучающих сборов, — говорит Дмитрий Образцов. — Предусмотрены определенные упражнения по стрельбе, также военнослужащие будут отрабатывать следующие навыки: вести наблюдение и корректировать стрельбу, маскироваться и передвигаться по пересеченной местности, оборудовать снайперские позиции, определять дальность до цели и работать с координатами на топографических картах. Чтобы каждый выстрел попал в цель точно и кучно, причем с большого расстояния — 800–1200 метров.По результатам занятий, тестов и собеседований с инструкторами будут отобраны кандидаты для дальнейшего обучения.