Электронный гид покажет туристам Харьков

Харьковчанин создал мобильное приложение, которое поможет жителям и гостям Первой столицы больше узнать о старинной архитектуре города и сделать прогулку по улицам интересной и познавательной.

Уличные экскурсии набирают популярность

Все интересное пылится на полках

Другие мегаполисы не обижены

«Сам я не фантазирую»

Скачать приложение можно совершенно бесплатно на мобильные устройства с операционной системой Android.— Существует много архивных источников и интернет-ресурсов, которые помогут ознакомиться с историей и бытом Харькова. Однако изучать такого рода информацию удобно дома, сидя за компьютером, а проследить связь между исторической и современной инфраструктурой города в этом случае сложно. Кроме того, приходится тратить кучу времени на поиски нужной информации, при этом не всегда есть доступ к архивным данным по каждому из объектов, — говорит разработчик мобильного приложения харьковчанин Дмитрий Скурихин.В своем проекте, который называется KharkivHеritage, Дмитрий Скурихин постарался в реальном времени предоставить пользователям смартфонов или планшетов доступ к фотографиям и текстовой информации о более семидесяти интересных исторических зданий Харькова. Это в основном дома XIX–XX веков.Например, здание Дворянского собрания, дом «Золотой рыбки», Сумской рынок, Тюремный замок, «Дом трудолюбия», Храм святого духа, цирк-театр Муссури, «Дом с химерами», Харьковская биржа и другие. История этих достопримечательностей наверняка будет открытием не только для гостей города, но и для многих коренных харьковчан, — продолжает Дмитрий. — Многие исторические здания Харькова не дожили до наших дней — сохранились лишь фото, архивные материалы и воспоминания современников. Некоторые дома существуют, но под другими названиями и с другим назначением. Поэтому все объекты KharkivHеritage привязаны к координатам электронной карты города, что дает возможность сравнить их исторический вид и назначение с современными.По словам разработчика, база постоянно пополняется, а количество пользователей KharkivHeritage растет.— Люди интересуются историей, а уличные экскурсии набирают популярность, — говорит Дмитрий Скурихин.Автор приложения работает преподавателем в одном из харьковских университетов, а история города — это его хобби. Несколько лет назад Дмитрий увлекся историческими книгами. Именно тогда и понял — родному Харькову нужен картографический сервис, который открывал бы увлекательную историю Первой столицы, рассказывал о ней просто и интересно.— Давно интересуюсь историей города, его домов, учреждений, улиц, площадей, а несколько лет назад увлекся специализированными краеведческими материалами: книгами таких авторов, как Дмитрий Иванович Багалей, Александр Юрьевич Лейбфрейд; блогами и сайтами Георгия Никольского, Анатолия Балаклийца, Андрея Парамонова и многих других, — рассказывает Дмитрий Скурихин. — Однако гуляя по улицам Харькова и пытаясь припомнить интересные моменты, вычитанные о тех или иных объектах в материалах специалистов, понял, что могу воспроизвести лишь малую часть прочитанного. И мне, честно говоря, стало обидно, что вся увлекательная информация о нашем городе либо пылится на книжных полках, либо размещена на специализированных сайтах и блогах.Так и пришла ему в голову идея: почему бы не дать возможность харьковчанам получать всю интересующую информацию непосредственно во время прогулок, сделать ее доступной.— Тем более что сейчас смартфоны — массовое явление, а мобильный интернет достиг хорошей скорости. Таким образом, мобильное приложение гораздо удобнее, чем сайт, — продолжает разработчик.Пообщавшись с такими же увлеченными людьми, как он сам, Дмитрий убедился: подобного приложения для Харькова действительно не существует, хотя Киев, Москва, другие мегаполисы не обижены.— И вот как-то в отпуске я начал искать возможности для реализации проекта. К этому времени у меня скопилась база старинных фотографий и текстов о нашем городе. Для реализации программного кода привлек своего товарища, обрисовал ему идею, он согласился, — рассказывает Дмитрий. — Составили техническое задание, информацию из-за ее обширности было решено размещать на облачном сервисе, потом пошел рабочий процесс, который затянулся на три месяца, — программирование, тестирование, отработка замечаний. В конце концов вышла первая версия приложения, которую мы разместили в Google Play. Через несколько месяцев мы ее обновили — добавили новый функционал, исправили ошибки.В приложении Дмитрий публикует объекты, которые тронули его самого.— Интересна скрытая бытовая история особняков, доходных домов, учреждений, улиц, те факты, которые не найдешь по первому щелчку в поисковике, а некоторых вообще может не быть в Интернете. Интересны как фото, так и описание урбанонимов, поэтому «голые» снимки или один только текст на карте я не размещаю — стараюсь прорабатывать объекты комплексно, чтобы было что посмотреть и что почитать, — говорит он. — Я бы не назвал свои познания в истории города глубокими. Но стараюсь добывать правдивую информацию, а если узнаю что-то новое из более достоверных источников, сразу редактирую и дополняю базу данных в KharkivHеritage. Кстати под каждым текстом всегда есть ссылка на источники, откуда взят материал, — сам я не фантазирую. Часто бываю в библиотеке имени Короленко — некоторые материалы взяты оттуда. Стараюсь посещать экскурсии и лекции Максима Розенфельда о Харькове. Довольно тесно общаюсь с ребятами из Клуба почитателей дореволюционной истории «Старый Харьков», в числе которых Александр Стадник, который очень помог в продвижении KharkivHеritage. Много материалов взято из «Старого Харькова».Кстати, разработкой заинтересовались в Департаменте международного сотрудничества Харьковского городского совета. В частности, отметили, что создание KharkivHeritage способствует развитию туристического потенциала города.