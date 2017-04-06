Здоровье

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Где льготникам пройти полный медосмотр

Где льготникам пройти полный медосмотр
Живем на проспекте Тракторостроителей. Моя мама — ребенок войны. Слышала, что в какой-то поликлинике на Салтовке льготные категории, в том числе и дети войны, могут пройти полный медосмотр. Можно получить более подробную информацию?
Марина Антоновна
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, начиная с марта этого года, в городской поликлинике №11 продолжаются комплексные профилактические осмотры льготных категорий населения, среди которых ветераны войны, дети войны, участники боевых действий и инвалиды войны (согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны и их социальных гарантиях»). За это время на приемах побывали более 1,5 тысячи ветеранов.

С учетом пожеланий льготников был избран оптимальный формат организации и проведения медосмотров. Каждую субботу в специально отведенном помещении прием одновременно ведут полтора десятка врачей различного профиля, включая терапевтов, невропатологов, хирургов, офтальмологов и стоматологов. Кроме осмотра, медики предлагают сделать электрокардиограмму, проверить зрение и измерить внутриглазное давление, пройти флюорографическое обследование и онкоосмотр, сдать клинические анализы.

— Все это позволяет составить план лечения для каждого пациента, сделать назначения, в случае необходимости записать на прием к другим специалистам или на дополнительное обследование. Пациенты ждут этих приемов и активно откликаются на наше приглашение. Поэтому хотим продолжить такую практику, — отметила главный врач поликлиники №11 Елена Шаповалова.

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