Где льготникам пройти полный медосмотр

Живем на проспекте Тракторостроителей. Моя мама — ребенок войны. Слышала, что в какой-то поликлинике на Салтовке льготные категории, в том числе и дети войны, могут пройти полный медосмотр. Можно получить более подробную информацию?

Марина Антоновна

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, начиная с марта этого года, в городской поликлинике №11 продолжаются комплексные профилактические осмотры льготных категорий населения, среди которых ветераны войны, дети войны, участники боевых действий и инвалиды войны (согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны и их социальных гарантиях»). За это время на приемах побывали более 1,5 тысячи ветеранов.С учетом пожеланий льготников был избран оптимальный формат организации и проведения медосмотров. Каждую субботу в специально отведенном помещении прием одновременно ведут полтора десятка врачей различного профиля, включая терапевтов, невропатологов, хирургов, офтальмологов и стоматологов. Кроме осмотра, медики предлагают сделать электрокардиограмму, проверить зрение и измерить внутриглазное давление, пройти флюорографическое обследование и онкоосмотр, сдать клинические анализы.— Все это позволяет составить план лечения для каждого пациента, сделать назначения, в случае необходимости записать на прием к другим специалистам или на дополнительное обследование. Пациенты ждут этих приемов и активно откликаются на наше приглашение. Поэтому хотим продолжить такую практику, — отметила главный врач поликлиники №11 Елена Шаповалова.