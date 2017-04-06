Киевский фотограф решил «пошляться» по харьковским улочкам: фото

Харьков — пока что неисследованный город

Сергей Маликов всегда снимал для себя

Фотоаппарат фиксирует то, что уже создано

За два года набралось пять тысяч работ

Неинтересно снимать Эйфелеву башню

Выбирали снимки пять дней

Посетители в восторге

К слову…

Работы Сергея Маликова будут представлены на благотворительном аукционе в помощь харьковским онкобольным детям — он пройдет 28 апреля в 16.00 в «Бейт Дан».



21 сентября «Фотошляйки» Сергея Маликова увидят в Тель-Авиве, а в декабре — в Париже.



Фотоработы мастера украшают стены посольства Азербайджана и Турции в Киеве, а также хранятся в частных коллекциях в Литве, США, Австрии, Турции, Израиля, Украины (Закарпатье, Львов).

Авторский проект «Фотошляйки» — это неординарное видение простых вещей, своеобразных «невидимок мегаполисов», которые каждый день окружают современного человека. Припаркованный у стены велосипед, ржавый массивный дверной замок, несколько листочков клена на ветке на тротуарной плитке, блестящие на солнце камушки в луже от вчерашнего дождя. Всевозможные текстуры кирпичных стен, уличные граффити, фрагменты кованых решеток и заборов, скомканная веревка на дороге… Современный человек редко замечает глубину и красоту в простых вещах, но именно в них и отражается настоящий жизненных пульс, который старается замечать и фиксировать Сергей Маликов.Первыми проект «Фотошляйки» увидел в октябре прошлого года Ужгород. Закарпатский город неслучайно был выбран стартовой точкой — Сергей Маликов вырос в Ужгороде, здесь увлекся творчеством и здесь же женился. Поэтому неудивительно, что фотограф и его супруга Анна, с которой они женаты уже сорок лет, называют Ужгород своим счастливым городом. Вторым местом для выставки Сергей Маликов выбрал Харьков. Здесь фотограф представил 88 работ.— Жена Сергея Маликова Анна Смехова, — двоюродная сестра легендарного Атоса, любимого миллионами актера Вениамина Смехова. В 2011 году я приглашала его на Дни еврейской культуры в Харькове — с тех пор мы дружим. В прошлом году встретились с Вениамином на конференции во Львове, и он познакомил меня со своей сестрой Анной. Мы с ней быстро подружились. Я узнала, что ее супруг — великолепный фотограф. Посмотрела работы Сергея и позвала его в Харьков, — рассказывает организатор выставки Елена Старостенко.Харьков для фотографа — пока что неисследованный город. Сергей Маликов несколько раз был здесь проездом, но побродить по улочкам ни разу не удавалось. Теперь, приехав с супругой Анной на пять дней, он специально распланировал так свой график, чтобы пару дней уделить творчеству и продолжить свои «фотошляйки» в Харькове.История названия фотопроекта по-семейному комичная.— Как-то меня несколько часов не было дома, и супруга начала волноваться, а когда я вернулся, в шутку спросила: «И где мы шлялись?». Я показал фотографии. По-моему, там были фрагменты окон киевских домов и что-то еще. Вот так «фотошляйки» вошли в обиход, и это слово стало моим неофициальным брендом, — делится Сергей Маликов.Автор выставки с детства держит в руках фотоаппарат. В третьем-четвертом классе в Ужгороде Сергей Маликов посещал местную фотостудию, позже участвовал со своими карпатскими снимками в конкурсе — его мальчишеские работы были опубликованы в газете. Куда бы он ни ездил, при нем всегда был фотоаппарат, но Сергей Маликов всегда снимал для себя и не стремился делать большие публичные фотопроекты, поэтому его «Фотошляйки» — фотографический дебют, первый серьезный фотопроект.Сергей Маликов — по образованию архитектор. Всю жизнь занимается творчеством. Работал оформителем книг, рекламистом, театральным художником по костюмам и сценографом четырех спектаклей в киевском Театре комедии и драмы на Левом берегу. Занимался компьютерной графикой, графическим дизайном, созданием логотипов (одно из любимых занятий мастера). Недавно Сергей Маликов закончил работу над обложкой к книге «Тринадцать жінок Івони» ужгородской писательницы и телеведущей Виктории Андрусив. Сейчас делает иллюстрации к третьей совместной книге — учебному пособию пианистки Ирины Горин, которая разработала уникальную методику преподавания игры на фортепиано для детей 3–5 лет.А еще Сергей Маликов с детства рисует, но в живописи себя не нашел. В киевской квартире мастера на стенах висят картины-копии Модиальяни и Шагала, которые сделал фотограф. Именно тоска по кистям и мольберту в какой-то степени подтолкнула Сергея Маликова серьезно заняться фотографией. Пытаясь компенсировать свое желание работать с цветом и формами, самому создавать картины, мастер ищет текстуры и всевозможные детали, в которых есть интересное сочетание цветопередачи и композиции, и фиксирует с помощью фотоаппарата то, что уже создано природой или уличной реальностью.— Мои «фотошляйки» начинались с окон. У меня очень много таких снимков: я везде снимаю окна. Когда-то сделаю отдельный проект, посвященный этой теме. Почему меня так привлекают окна? Если глаза — зеркало души человека, то у города зеркало души — окна, — улыбается Сергей Маликов. — Сегодня, помимо окон, у меня есть несколько рабочих направлений и тем, которые я постоянно держу в голове. Если вижу ржавый замок, старую ограду или кусок красивой железной трубы -- такие сюжеты автоматически попадают в рабочую тему «Железяки». Могу утром проснуться и решить, что сегодня мне интересно снимать все, связанное с металлом. И я буду ходить и искать необычные железяки. Иногда просто гуляю по улицам с фотоаппаратом без всякой цели, но знаю, что у меня есть рабочие группы: «Железяки», «Диагонали», «Отражения». Смотрю, замечаю, фотографирую.Сергей Маликов много путешествует. За два года в его коллекции собралось более пяти тысяч фоторабот, сделанных в Черногории, Германии, Израиле, Голландии. Фрагменты путешествий фотограф демонстрирует на своей выставке. Здесь очень много Киева. Есть работы, сделанные во Львове, Ужгороде.Монтируя харьковскую выставку, Сергей Маликов разместил схожие сюжеты рядом. Например, берлинский и львовский велосипеды, арку в Ливане и Азербайджане. И это неспроста. Фотографу интересно фиксировать на камеру детали, которые встречаются везде. Именно это «везде» и объединяет его фотографии, заставляет искать фрагменты, которые будут повторяться в разных культурах и народов.— Мне неинтересно, например, снимать Эйфелеву башню или Софию в Киеве. Но не потому, что они не заслуживают внимания. Просто все приезжие снимают основные достопримечательности и себя на их фоне. Я тоже фотографируюсь на фоне знаковых объектов, но это личная документальная хроника. Удивить снимком Эйфелевой башни невозможно. Но если кто-то снял гайку у основания башни... К съемке достопримечательностей можно подойти творчески, — размышляет Сергей Маликов.Главная муза Сергея Маликова и его продюсер — любимая жена Анна Смехова.— Сколько знаю Сережу, он всегда фотографировал, но делал это больше для себя. У него не было желания создавать коллекцию. А полтора года назад он стал снимать улицы — занялся стрит-артом, который сегодня очень востребован в Западной Европе. Я всегда знала, что мой муж талантливый. Раньше это были фотокниги, сценография, дизайн. Сейчас у него начался новый виток, творческий расцвет. В силу своего темперамента, опыта семейной жизни и понимания, что такое творчество и искусство, я делаю все возможное и невозможное, чтобы работы Сережи увидели как можно больше людей и в Украине, и за границей. У него особый взгляд на мир. Его фотографии вызывают разные эмоции — от улыбки до ухода в какую-то философию. Они заставляют людей думать, плакать, печалиться, — делится Анна Смехова.Вместе с женой Сергей отбирает работы для фотовыставок. Например, для харьковской экспозиции супруги пять дней просматривали снимки, сидя по четыре часа у монитора. Анна признается, что всегда готова дать совет мужу, высказать свое мнение.— Он не просто спрашивает совета, а мучает меня, — смеется Анна Смехова. — У него более пяти тысяч фотокартин, и каждую фотографию, как ребенка, жалко. Приходится резать по живому, аргументировать — почему лучше эту взять работу вместо той. Самое главное – создавать мужу благоприятные условия, не мешать. И все. Это главный секрет нашей счастливой семейной жизни. Сережа и в Харькове походит с фотоаппаратом. Ему для этого нужно время и чтобы его не трогали. Вместе мы не ходим фотографировать — зачем я ему там? Ему никакой «хвостик» не нужен.— Я объездила полмира, много чего видела. Мне нравится, что Сергей Маликов показывает красоту жизни в будничных моментах. Его работы жизнеутверждающие. Это то, что спасает и держит человека на земле. В этих веревках, щелях на тротуаре есть скрытая красота, которую мы не замечаем. Незаметная красота, но, если задуматься, это и есть настоящая жизнь, — считает преподаватель, переводчик с английского и французского языков Инна Третяк.По мнению вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, выставка несет доброе, позитивное настроение.— На первый взгляд, совершенно простые вещи — кусочек скамейки, вензель от кованой решетки, веточка винограда, но на фотографиях это смотрится настолько художественно и впечатляюще, что достойно самой высокой оценки. Походишь вдоль этих фотографий -- и поднимается настроение, — признается Светлана Александровна.Харьковский фотограф Владимир Лелюк назвал фотографии Сергея Маликова «умной эстетикой» и «эстетикой линий», которые нужно не просто смотреть, а чувствовать.— Здесь цвет, свет, сюжет, формат, тонкое чувство композиции, направление линий и филигранное заполнение кадра. Смотришь на эти фотофрагменты — и возникает подсознательное эстетическое наслаждение. Они завораживают. Здесь можно увидеть необычное в обычном — то, что люди не замечают. Вроде бы просто, но скрытая красота сильно привлекает меня в работах Сергея Маликова, — не скрывает эмоций Владимир Лелюк.