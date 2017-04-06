Харьков

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В Харьков пришла «Французская весна»

В Харьков пришла «Французская весна»
В Харьков пришла «Французская весна» Первые мероприятия начнутся уже в эту пятницу, 7 апреля.
На сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко пройдет украинско-французский спектакль «Антигона» в постановке французского режиссера Люси Берелович.

В этом году фестиваль пройдет, как обычно, в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Запорожье, а также впервые — в Бердичеве и в Ивано-Франковске.

— Мы в постоянном поиске интересных современных представителей французской культуры, которые могли бы понравиться украинскому зрителю, — говорит советник по вопросам культуры и сотрудничества посольства Франции в Украине, директор Французского института в Украине Паскаль Сливански. — Фестивальная программа отображает основные тенденции в сфере культуры во Франции. В нее включены также мероприятия, которые являются результатом творческого сотрудничества между французскими и украинскими артистами.

«Французская весна» в Харькове начнется 7 апреля с показа украинско-французского спектакля «Антигона». Это современная адаптация древнегреческой пьесы Софокла. Большинство актеров — украинские. В постановке также задействован французский актер Тибо Лакруа и фрик-кабаре Dakh Daughters. 18 апреля харьковчане смогут посмотреть на сцене оперного театра еще один французско-украинский проект — хип-хоп балет с элементами брейкинга Motion («Перемещение»), в котором задействовано 12 украинских танцоров — они будут не просто танцевать, а еще и исполнять головокружительные трюки. Motion — постановка французского хореографа Браема Бушелага. Спектакль расскажет историю перевоплощения уличных хоперов в профессиональных мастеров танца.

Программа фестиваля рассчитана на весь апрель.

— В этом году мы сделали особый акцент на совместные творческие проекты между Францией и Украиной, поэтому основными мероприятиями в Харькове будут спектакли «Антигона» и Motion, — уточняет директор «Альянс франсез в Харькове» Тимоте де Майяр. — Мы организовали ретроспективный показ «Лямур тужур», потому что французское кино занимает большое место в международном кинематографе. Кинопоказы пройдут 9–13 апреля в кинотеатре «Боммеръ». Кстати, «Боммеръ» в этом году впервые участвует в нашем фестивале. Конечно же, будет традиционная ночь короткого метра — она запланирована на 29 апреля. А в филармонии в этот день состоится концерт французского саксофониста Клода Делангля — профессора Парижской консерватории, самого известного французского саксофониста. Спорт — также неотъемлемая часть культуры. Во Франции сегодня ведутся большие дебаты на тему того, является ли петанк видом спорта. Поэтому 23 апреля предлагаем посмотреть турнир по петанку в парке Горького.

В рамках фестиваля в Каразинском университете пройдет конференция на тему революции в России 1917 года — французский взгляд на это историческое событие. В мероприятии будут участвовать автор книги «Революция 1917 года. Французский взгляд» Эрик Онобль.

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