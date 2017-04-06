Харьковчанин убил сослуживца жены из-за ревности

Московский районный суд Харькова признал виновным 40-летнего ранее судимого харьковчанина в умышленном убийстве на почве ревности (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Осенью прошлого года женщина попросила двух знакомых с работы помочь перевезти вещи из квартиры своего сожителя. Мужчины согласились, приехали в дом и стали ждать подругу, которая пошла собирать вещи.Однако в квартире между сожителями произошла ссора. Мужчина выскочил на лестницу, увидел знакомого и решил, что сожительница собирается уйти именно к нему.Ревнивец вынес из квартиры нож и ударил товарища женщины в грудь и шею. Пытаясь убежать, раненый успел спуститься этажом ниже, где скончался от полученных телесных повреждений. Убийца скрылся.Об обстоятельствах преступления следствию стало известно от второго знакомого, который ждал на первом этаже. Женщина, из-за которой произошла трагедия, со следствием сотрудничать не стала. Поэтому причины, которые привели к убийству, остались неизвестными.Мужчина осужден к 12 годам лишения свободы.Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование, сообщили в областной прокуратуре.