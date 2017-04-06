Харьковчанин убил сослуживца жены из-за ревности

Осенью прошлого года женщина попросила двух знакомых с работы помочь перевезти вещи из квартиры своего сожителя. Мужчины согласились, приехали в дом и стали ждать подругу, которая пошла собирать вещи.
Однако в квартире между сожителями произошла ссора. Мужчина выскочил на лестницу, увидел знакомого и решил, что сожительница собирается уйти именно к нему.
Ревнивец вынес из квартиры нож и ударил товарища женщины в грудь и шею. Пытаясь убежать, раненый успел спуститься этажом ниже, где скончался от полученных телесных повреждений. Убийца скрылся.
Об обстоятельствах преступления следствию стало известно от второго знакомого, который ждал на первом этаже. Женщина, из-за которой произошла трагедия, со следствием сотрудничать не стала. Поэтому причины, которые привели к убийству, остались неизвестными.
Мужчина осужден к 12 годам лишения свободы.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование, сообщили в областной прокуратуре.