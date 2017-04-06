В харьковском метро стало больше полиции

Такое решение было принято руководством Нацполиции Украины в связи с событиями в Санкт-Петербурге, где на одной из станций метро прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.На 30 станциях харьковского метро и прилегающей территории будут дежурить 300 работников из числа батальона патрульной службы (по обслуживанию метрополитена), батальона полиции особого назначения, территориальных отделов и Управления патрульной полиции в Харькове.На прилегающей территории к охране общественного порядка также будут привлечены патрульные, батальона полиции особого назначения, автопатрули. При необходимости будут задействованы работники кинологической службы.Харьковские правоохранители будут тщательно проверять документы, подозрительные чемоданы и пакеты.— Призываем граждан с пониманием отнестись к работе сотрудников полиции. Уважаемые граждане! В случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно сообщайте по телефонам, — просят в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.