Харьков

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В харьковском метро стало больше полиции

фото: Сергей Козлов

В харьковском метро стало больше полиции
В харьковском метро стало больше полиции В харьковском метро и на прилегающей территории усилены меры безопасности.
Такое решение было принято руководством Нацполиции Украины в связи с событиями в Санкт-Петербурге, где на одной из станций метро прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.

На 30 станциях харьковского метро и прилегающей территории будут дежурить 300 работников из числа батальона патрульной службы (по обслуживанию метрополитена), батальона полиции особого назначения, территориальных отделов и Управления патрульной полиции в Харькове.

На прилегающей территории к охране общественного порядка также будут привлечены патрульные, батальона полиции особого назначения, автопатрули. При необходимости будут задействованы работники кинологической службы.

Харьковские правоохранители будут тщательно проверять документы, подозрительные чемоданы и пакеты.

— Призываем граждан с пониманием отнестись к работе сотрудников полиции. Уважаемые граждане! В случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно сообщайте по телефонам 102, 739-13-33, 736-07-77, 70-59-300, — просят в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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