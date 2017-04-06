Украина

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Кабмин одобрил персонализированные выплаты пациентам

Кабмин одобрил персонализированные выплаты пациентам
Кабинет министров одобрил пакет законопроектов о государственных финансовых гарантиях в сфере предоставления медицинских услуг и медикаментов.
Соответствующее решение было принято 5 апреля на заседании правительства.

— Проекты законов предусматривают пять очень принципиальных изменений. Первое: предоставление гарантированного пакета медицинских услуг и лекарственных средств, которые ежегодно можно покрывать госсредствами. Второе: выплаты станут персонализированными, — сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, деньги «будут идти за пациентом» туда, где пациент выберет место лечения.

— Третье: мы переходим на международные медицинские протоколы лечения и диагностики. Четвертое: возвращаем педиатрию на первое звено, чтобы у детей были свои педиатры. Пятое: через изменения в финансировании мы обеспечиваем достойную зарплату для медицинских сотрудников, — резюмировала она.

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