Харьковчанин хотел бы сразиться за чемпионский пояс

Боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, 8 апреля в США (9 апреля по киевскому времени) проведет поединок против кубинского боксера Юниэски Гонсалеса.

Бой Гвоздик — Гонсалес состоится на арене MGM National Harbor в андеркарте поединка Василия Ломаченко и Джейсона Соса, сообщает Тelegraf. 29-летний харьковчанин провел на профессиональном ринге 12 боев и все выиграл, причем десять из них — нокаутом. Владеет титулом NABF в полутяжелом весе, заслуженный мастер спорта Украины, бронзовый призер на Олимпийских играх 2012 года.Александр Гвоздик признался в интервью изданию Boxingtalk, что рад возможности выйти на ринг вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко.— Очень горжусь, что буду драться на одном ринге с моими друзьями — Ломаченко и Усиком. Это напоминает мне, как мы бились на одном ринге, будучи любителями. Юниэски Гонсалес – очень хороший боксер и хороший вызов для меня. Неважно, будет нокаут или победа по очкам, моя цель — выиграть этот бой и пропустить как можно меньше ударов, — сказал боксер.