Спорт

  • 227
    •  / 

Харьковчанин хотел бы сразиться за чемпионский пояс

Харьковчанин хотел бы сразиться за чемпионский пояс
Боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, 8 апреля в США (9 апреля по киевскому времени) проведет поединок против кубинского боксера Юниэски Гонсалеса.
Бой Гвоздик — Гонсалес состоится на арене MGM National Harbor в андеркарте поединка Василия Ломаченко и Джейсона Соса, сообщает Тelegraf. 29-летний харьковчанин провел на профессиональном ринге 12 боев и все выиграл, причем десять из них — нокаутом. Владеет титулом NABF в полутяжелом весе, заслуженный мастер спорта Украины, бронзовый призер на Олимпийских играх 2012 года.

Александр Гвоздик признался в интервью изданию Boxingtalk, что рад возможности выйти на ринг вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко.

— Очень горжусь, что буду драться на одном ринге с моими друзьями — Ломаченко и Усиком. Это напоминает мне, как мы бились на одном ринге, будучи любителями. Юниэски Гонсалес – очень хороший боксер и хороший вызов для меня. Неважно, будет нокаут или победа по очкам, моя цель — выиграть этот бой и пропустить как можно меньше ударов, — сказал боксер.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей8 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7389 грн
100 USD 2697.4 грн
100 EUR 2867.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи