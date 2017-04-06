В университете гражданской защиты выбрали лучших будущих спасателей

Соревнования среди будущих спасателей прошли 3-4 апреля на учебно-тренировочном полигоне Национального университета гражданской защиты Украины.

Организатором соревнований на «Лучшее звено газодымозащитной службы университета» стала кафедра пожарной и спасательной подготовки факультета оперативно-спасательных сил вуза.В состязаниях приняли участие 23 команды, в состав которых вошли 100 будущих спасателей 2-5-х курсов факультетов гражданской защиты, оперативно-спасательных сил и пожарной безопасности. Сначала курсанты сдали теоретическую часть (ответы на тестовые вопросы), после этого – практическую, которая включала пять этапов: надевание защитной одежды и снаряжения; оперативное развертывание; включение в аппараты, поиск и вынос газового баллона; спасение «пострадавшего» со 2-го этажа учебной башни; преодоление полосы психологической подготовки и спасение имущества.Начальник кафедры пожарной и спасательной подготовки полковник службы гражданской защиты Павел Ковалев отметил, что соревнования проходят уже четырнадцатый год подряд, этапы гонки ежегодно пополняются новыми элементами, которые все чаще встречаются при тушении пожаров.Победителями соревнований стала команда факультета оперативно-спасательных сил. Ее участники получили переходящий кубок и диплом I степени, а также поощрение в виде краткосрочного отпуска на пять суток.