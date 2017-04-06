Грабители пойдут под суд

Богодуховский отдел Дергачевской местной прокуратуры направил в Богодуховский районный суд области дело грабителей ритуальной фирмы (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре прошлого года двое жителей Богодухова около 5.00 проникли в офис похоронного бюро, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры со ссылкой на начальника отдела местной прокуратуры Владислава Стериони. Грабители связали и избили охранника и вынесли из помещения сейф. Взламывали сейф неподалеку от места преступления в заброшенном доме. Добычей грабителей стали 250 тыс. грн.Один из подозреваемых — 23-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина, работал в ритуальной фирме. Он знал, где предприниматель хранит деньги и как охраняется сейф. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.