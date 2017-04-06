В харьковском парке Победы пройдет экофестиваль

На экоотдых — всей семьей. В субботу, 8 апреля, в парке Победы на Салтовке пройдет первый фестиваль зеленой культуры GreenFest.

Желающие могут лично посадить дерево, смастерить скворечник и просто отдохнуть — подышать свежим воздухом, заняться йогой, научиться вязать куклу-мотанку, поучаствовать в различных конкурсах и получить призы.По словам основателя фестиваля Руслана Мирошниченко, цель мероприятия — привлечь внимание харьковчан к проблеме экологии и озеленить город, создать условия для экоотдыха, который соберет всех, кто хочет получить полезный опыт и знания об экологии.Идея озеленить родной город посетила Романа Мирошниченко еще в прошлом году — тогда он бросил клич высадить в харьковском зоопарке березовую рощу. Деревья раздобыл за городом, где строился коттеджный поселок и березы просто вырубались. Горожане очень активно поддержалиинициативу. А в этом году энтузиаст решил организовать не просто высадку деревьев, а настоящий экофестиваль.— Обратился в КП «Харьковзеленстрой», чтобы подсказали, какой уголок Харькова больше всего нуждается в озеленении. Посоветовали парк Победы на Салтовке — говорят, площадь позволяет высадить около пяти тысяч деревьев. Вот так и было выбрано место проведения зеленого фестиваля, — рассказывает Роман Мирошниченко.В ходе мероприятия планируется высадить 1500 саженцев — березы, рябины, каштаны, липы, которыми организаторы разжились в лесничестве.— Каждый желающий сможет высадить в парке Победы саженец. Деревце и инвентарь мы предоставляем. Приглашаем присоединиться и жителей соседних районов. При желании можно взять саженцы и посадить их у себя во дворе, — уверяет Руслан Мирошниченко.Кроме того, в парке «возведут» настоящий птичий городок, где смогут поселиться сотни пернатых.— Все, кто посетит наш фестиваль, смогут собственными руками смастерить скворечники и повесить их на деревья, — говорит организатор фестиваля. — Всего планируется установить не меньше сотни птичьих домиков.Кроме того, гостей ждут концерт, экологическая ярмарка, мастер-классы.— Например, мастер-классы по изготовлению скворечников, кукол-мотанок и даже по йоге, для которой природа — самый лучший учитель, — рассказывает основатель фестиваля Руслан Мирошниченко. — Посмотрите, как кошка вытягивает спину или как деревья тянутся к свету. Ожидаются также различные конкурсы (например, на лучшее селфи под дубом Федором с табличкой «Хай росте дерево»), интересная и познавательная экоинформация, а также секции для детского досуга. Мы хотим, чтобы мероприятие стало настоящим семейным праздником.Кстати, фестиваль гостеприимно встречает и людей с ограниченными возможностями.— Для этого заказан транспорт, будут работать волонтеры, которые окажут людям всяческую помощь, — говорит Роман.Организаторы планируют проводить подобные мероприятия дважды в году и в других местах Харькова.