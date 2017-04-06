Жителей Харькова занесли в реестр

В ближайшее время в Харькове начнет работу в Харькове реестр территориальной громады города.

Решение о создании реестра было принято 5 апреля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Как объяснил директор Департамента регистрации горсовета Олег Дробот, реестр — это автоматизированная база данных, которая предназначена для сбора, хранения и использования информации обо всех лицах, зарегистрированных в Харькове. Он напомнил, что полномочия в сфере регистрации места проживания были переданы Харьковскому горсовету в прошлом году в рамках децентрализации власти. Так, с 4 апреля 2016 года сотрудники департамента оказывают населению услуги по регистрации места проживания и снятию с регистрации.По словам Олега Дробота, реестр территориальной громады города был сформирован на основании данных Государственного реестра избирателей по состоянию на 1 апреля 2016 года. Также в него вошла информация, которая была собрана за прошедший год во время оказания услуги гражданам. В реестре пока нет информации об иностранцах и несовершеннолетних лицах, поскольку они не являются избирателями, и этими данными реестр еще предстоит дополнить.По словам чиновника, информация, внесенная в реестр территориальной громады города, является информацией с ограниченным доступом, и законодательство Украины строго ее защищает. В частности, в реестре содержатся данные, которые человек предоставляет для регистрации места проживания, — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место проживания, гражданство, дата регистрации места проживания, информация о предыдущем месте проживания и дата снятия с регистрации.Реестр, как пояснил Олег Дробот, позволит автоматизировать обмен данными между структурными подразделениями горсовета, в том числе в «прозрачных офисах». Все государственные органы будут иметь доступ к этой информации только в рамках своих полномочий и по соответствующему запросу. Харьковчане также смогут получать информацию из реестра, но исключительно о себе. Например, собственник жилья может проверить, кто зарегистрирован в его квартире или доме. Те, кого нет в реестре или информация о ком является некорректной, смогут внести данные или исправить их. Со следующей недели горожане смогут обратиться в районные центры предоставления административных услуг по месту регистрации или в городской ЦПАУ, чтобы получить эти услуги.