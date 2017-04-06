«Металлист 1925» – «Солли Плюс»: как сыграли 6 апреля 2017 г. Анатолий Хамаев фото: Сергей Козлов 0 0

За харьковским дерби с трибун стадиона «Металлист» наблюдали 9389 зрителей. Где вы еще видели столько зрителей на аматорскойм футболе?