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«Металлист 1925» – «Солли Плюс»: как сыграли

фото: Сергей Козлов

«Металлист 1925» – «Солли Плюс»: как сыграли
За харьковским дерби с трибун стадиона «Металлист» наблюдали 9389 зрителей. Где вы еще видели столько зрителей на аматорскойм футболе?
Гол забил новичок «Металлиста» Денис Скотаренко. Выйдя на замену на 75-ой минуте, он буквально чеерез четыре минуты воспользовался ошибкой защитника команды соперника и вколотил мяч в сетку, которую защащал вратарь Маник.



Кстати, на сегодняшний день Денис Скотаренко является лучшим бомбардиром чемпионата аматоров (в первом круге он выступал за «Квадро» из Первомайска).



Заканчивал поединок «Металлист 1925» в меньшинстве. На 87-й минуте за грубую игру в центре поля арбитр Виктор Арановский из Киева показал прямую красную карту Сергею Романову за грубый фол в центре поля.

Взяв реванш за поражение 0: 2 в первом круге, подопечные Александра Призетко набрали 26 очков и вышли на первое место.



И отныне большой Флаг болельщиков Харькова развевается над Северной трибуной стадиона «Металіст». На нем – подписи 400 болельщиков, которые 2 апреля побывали на встрече с командой в Малом зале ХНАТОБа.

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