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Безвиз для Украины: как прошли дебаты перед сегодняшним голосованием в Европарламенте

Безвиз для Украины: как прошли дебаты перед сегодняшним голосованием в Европарламенте
В Европейском парламенте заявили, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Европейским Союзом "даже превзошла ожидания" в плане воплощения реформ.
Об этом во время дебатов в Европарламенте относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам сказал польский депутат от политической группы "Европейская народная партия" Михал Бони. Он отметил, что докладчик Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Мария Габриэль, которая отвечает за вопросы либерализации визового режима для граждан Украины, разрешила ему выступить от ее имени.

"Прежде всего, докладчик хочет поблагодарить (Европейскую) Комиссию и (Европейский) Совет за замечательное сотрудничество, которое было на протяжении всего процесса. Докладчик хочет особенно отметить впечатляющую работу, проделанную во время словацкого и мальтийского председательства с целью достижения завершения процесса визовой либерализации", - сказал Бони.

Также он поблагодарил от имени Габриэль украинский народ и правительство Украины "за все усилия, настрой и терпимость". Ссылаясь на докладчика Габриэль, он заявил, что "Украина достигла всех требований, установленных Евросоюзом, и даже превзошла ожидания с точки зрения долгосрочных реформ".

Бони напомнил, что 28 февраля завершились межинституциональные переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией относительно принятия решения по визовой либерализации для Украины. Это решение было подтверждено Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.

Сегодня Европейский парламент поставит на голосование доклад с предложением предоставить Украине безвизовый режим. Соответствующее голосование состоится в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП. Украинский вопрос стоит третьим среди вынесенных на голосование, которое начнется в 12.00 часов (13.00 по Киеву).

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