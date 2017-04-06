В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Взрыв произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. Источник агентства сообщил, что неподалеку от места происшествия находится школа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пострадал один человек — ему оторвало пальцы на руке.РИА Новости сообщает, что пострадавший мужчина был дворником. Инцидент произошел во время уборки территории.По информации Life, пострадавший работает в школе сторожем. Как утверждает издание, он обходил территорию и обнаружил предмет, похожий на фонарик, и поднял его, после чего произошел взрыв. В результате ему оторвало кисть. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.По информации РИА и ТАСС, пострадавший также получил ранение в живот. Как сообщает ТАСС, территория вокруг ростовской школы оцеплена, на месте работают спецслужбы. Агентство уточняет, что в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик.