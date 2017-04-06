Супруги из Канады выиграли третью лотерею в жизни

Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонтона выиграли третью лотерею за время совместной жизни.

Нынешний выигрыш стал для пары самым крупным и составил 8,2 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США), передает ВВС.До этого супругам удавалось выиграть 128 тысяч канадских долларов в 1989 году - тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями - и еще 100 тысяч в 2010 году.Согласно пресс-релизу Западноканадской лотереи, сумма, которая в итоге досталась супругам сейчас, была крупнейшим джекпотом, когда-либо разыгранным компанией. Кроме Финков лишь один покупатель лотерейного билета угадал все шесть чисел верно.Супруги уже определились с применением выигранных средств."Семья прежде всего: хотим, чтобы дочерям и внукам всего хватало", - сказала организаторам лотереи Барбара Финк.Ее муж Дуглас добавил, что также они намерены попутешествовать и приобрести новое жилье.