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Супруги из Канады выиграли третью лотерею в жизни

Супруги из Канады выиграли третью лотерею в жизни
Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонтона выиграли третью лотерею за время совместной жизни.
Нынешний выигрыш стал для пары самым крупным и составил 8,2 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США), передает ВВС.

До этого супругам удавалось выиграть 128 тысяч канадских долларов в 1989 году - тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями - и еще 100 тысяч в 2010 году.

Согласно пресс-релизу Западноканадской лотереи, сумма, которая в итоге досталась супругам сейчас, была крупнейшим джекпотом, когда-либо разыгранным компанией. Кроме Финков лишь один покупатель лотерейного билета угадал все шесть чисел верно.

Супруги уже определились с применением выигранных средств.

"Семья прежде всего: хотим, чтобы дочерям и внукам всего хватало", - сказала организаторам лотереи Барбара Финк.

Ее муж Дуглас добавил, что также они намерены попутешествовать и приобрести новое жилье.

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