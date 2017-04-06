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Фильм украинского режиссера выиграл показ на кинорынке в Каннах

Фильм украинского режиссера выиграл показ на кинорынке в Каннах
Дебютная полнометражная картина украинского режиссера Марины Степанской "Стремглав" получила приз на профессиональной секции кинофестиваля в Вильнюсе.
Об этом сообщает глава Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook.

Фильм "Стремглав" был представлен на индустриальной секции, где прошла презентация уже завершенной картины.



В качестве приза на секции Coming Soon, где был представлен фильм, – показ на кинорынке в Каннах Marche du Film, крупнейшем профессиональном событии первой половины года. Показы и презентации на кинорынке не являются частью официальной программы кинофестиваля, а представляют собой площадку, где фильм могут посмотреть дистрибьюторы из других стран и отборщики кинофестивалей.

Как правило, организация показа на кинорынке в Каннах стоит около 300-400 евро. Приз в Вильнюсе позволит показать "Стремглав" бесплатно. Кинорынок в Каннах будет проходить в мае.

"Стремглав" – дебютный полный метр Марины Степанской ("Каникулы", "Мужская работа", призеры кинофестивалей в Одессе и "Молодости"), выход которого в Украине планируется уже в этом году.

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