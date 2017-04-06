Политика

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Разведение сил на Луганщине сорвано

Разведение сил на Луганщине сорвано
Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет, что подразделения сепаратистов "ЛНР" в очередной раз сорвали разведения сил в зоне АТО.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня представители НЗФ ОРЛО планируют проведение информационной пиар-акции на участке разведения сил и средств №1 Станица Луганская с участием руководителя российской стороны СЦКК генерал-майора Еромина Глеба Викторовича и представителей СМИ Российской Федерации, а также ОРДЛО", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Как отмечается, во время встречи представители ОРЛО сделают заявление относительно так называемой готовности осуществить отвод сил и средств на этом участке, которое должно быть осуществлено 6 апреля этого года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года.

"На самом деле решение Трехсторонней контактной группы возможно осуществить при условии соблюдения семидневного полного прекращения огня, верифицируемого Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.

Также сообщается, что украинская сторона СЦКК в последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ ОРЛО с применением стрелкового оружия на этом участке 2 апреля 2017 года.

"Таким образом, разведение сил и средств на участке местности №1 Станица Луганская возможно осуществить только после 9 апреля, при условии выполнения условий, указанных в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 года в Минске", - говорится в сообщении.

В штабе также заверили, что украинская сторона проявляет готовность к выполнению всех взятых на себя обязательств по Минскими договоренностями при условии безусловного их соблюдения другой стороной.

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