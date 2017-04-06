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В Харькове за разбойное нападение арестован иностранный студент

В Харькове за разбойное нападение арестован иностранный студент
По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №4 Московский районный суд Харькова взял под стражу 23-летнего гражданина Марокко, которого подозревают в разбойном нападении на земляка.
31 марта около двух часов ночи марокканец вместе со своими друзьями встретили возле ночного клуба «Плазма» знакомого – еще одного гражданина Марокко. Злоумышленник отвел 22-летнего земляка в сторону от клуба и начал избивать. Затем сзади ударил по голове бутылкой из-под водки. От удара пострадавший упал на землю. Разбойники вытащили из кармана жертвы мобильный телефон IPhone 6 Gold и исчезли.

Задержан один из подозреваемых недалеко от города Умань. Злоумышленник, чтобы избежать ответственности за содеянное, намеревался на собственном авто покинуть территорию Украины.  Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом, совершенное группой лиц и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Сейчас пострадавший находится в больнице. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к преступлению.

В Украину подозреваемый приехал на учебу. Однако на момент совершения преступления его отчислили из института за нарушение условий учебного договора и плохую успеваемость. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в областной прокуратуре.

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