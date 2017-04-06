Европарламент поддержал предоставление Украине безвиза

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. «За» проголосовали - 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались - 36.Как известно, Еврокомиссия предложила удалить Украину из приложения II законодательного акта № 539/2001 со списком стран, граждане которых должны иметь визы для пересечения внешней границы, и внести ее в список, на которые эти требования не распространяются.После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС.Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.Голосование послов ЕС за безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом состоится 26 апреля.