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Европарламент поддержал предоставление Украине безвиза

Европарламент поддержал предоставление Украине безвиза
Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.
Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. «За» проголосовали - 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались - 36.

Как известно, Еврокомиссия предложила удалить Украину из приложения II законодательного акта № 539/2001 со списком стран, граждане которых должны иметь визы для пересечения внешней границы, и внести ее в список, на которые эти требования не распространяются.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС.

Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Безвиз для Украины: как прошли дебаты перед голосованием в Европарламенте


Голосование послов ЕС за безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом состоится 26 апреля.

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