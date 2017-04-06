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Опасную зону вокруг Балаклеи уменьшили до 1 километра

Опасную зону вокруг Балаклеи уменьшили до 1 километра
Территорию вокруг Балаклеи, загрязненную взрывоопасными предметами, уменьшили до 1 километра.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 07:00 6 апреля пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

«В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения уменьшили до 1 км», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 727 человека и 133 единицы техники.

Напомним, ночью в городе Балаклея Харьковской области на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия. Данных о человеческих жертвах нет.

На складе хранится 138 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные - снаряды для САУ "Акация", зона действия которых - до 20 км.

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