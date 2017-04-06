Опасную зону вокруг Балаклеи уменьшили до 1 километра

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 07:00 6 апреля пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.
«В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения уменьшили до 1 км», – говорится в сообщении.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 727 человека и 133 единицы техники.
Напомним, ночью в городе Балаклея Харьковской области на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны возник пожар
с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия
. Данных о человеческих жертвах нет.
На складе хранится 138 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные - снаряды для САУ "Акация", зона действия которых - до 20 км.