В Украине заработал онлайн-сервис для проверки подлинности паспортов

Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, паспорты-книжечки старого образца имеют недостаточную защиту против подделок, в то время как переход на новые ID-удостоверения рассчитан на несколько лет. Новый сервис дает возможность бесплатно и быстро проверить наличие паспорта гражданина Украины в базах данных МВД и ГМС.
Также новый сервис
дает возможность проверить, кроме паспорта гражданина Украины, и другие документы, которые могут использоваться в махинациях: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, разрешение на постоянное проживание, разрешение на долгосрочное пребывание, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита, а также проездной документ ребенка.
Сообщается, что проверка проводится по серии и номеру документа.