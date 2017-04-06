Происшествия

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Под Харьковом мужчина прострелил соседу печень

Под Харьковом мужчина прострелил соседу печень
32-летний житель поселка Покотиловка поссорился с соседом и выстрелил тому в живот.
Сообщение об этом поступило в полицию от местной жительницы 6 апреля около 7:30. Женщина рассказала, что сосед выстрелил из неустановленного оружия в ее 47-летнего сына. На место происшествия немедленно выехала группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, между мужчинами возникла ссора, которая затем переросла в драку. Подозреваемый, отстаивая свою правоту, применил травматическое оружие и выстрелил в обидчика.

Пострадавший доставлен в Мерефянскую центральную районную больницу с проникающим ранением печени. Мужчина прооперирован, состояние здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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