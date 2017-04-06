Под Харьковом мужчина прострелил соседу печень

32-летний житель поселка Покотиловка поссорился с соседом и выстрелил тому в живот.

Сообщение об этом поступило в полицию от местной жительницы 6 апреля около 7:30. Женщина рассказала, что сосед выстрелил из неустановленного оружия в ее 47-летнего сына. На место происшествия немедленно выехала группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группа.Как выяснилось, между мужчинами возникла ссора, которая затем переросла в драку. Подозреваемый, отстаивая свою правоту, применил травматическое оружие и выстрелил в обидчика.Пострадавший доставлен в Мерефянскую центральную районную больницу с проникающим ранением печени. Мужчина прооперирован, состояние здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.