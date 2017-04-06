Культура

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Что Киев покажет гостям «Евровидения-2017»

Что Киев покажет гостям «Евровидения-2017»
Представители киевских властей рассказали о культурной программе для гостей города во время Евровидения.
"Все работы, запланированные до "Евровидения", будут завершены в срок, – заявил замглавы КГГА Алексей Резников. – Развлекательные зоны будут организованы на Софийской, Троицкой, Контрактовой и Почтовой площадях, а также в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость". Будет проведена неделя современного искусства и показ 3D-маппинг-шоу".

Во время проведения Евровидения в Киеве ожидается 20 тысяч иностранных туристов и "в 2-3 раза больше внутренних туристов", сообщается на сайте КГГА.

На Софийской площади поставят сцену с экраном. Фан-городок на площади разделят на зоны: культурную, информационную, зону отдыха, развлечений, фотозону и фуд-корты.

На Троицкой площади презентуют украинскую национальную музыку, театр, будут проходить концерты классической музыки, выступления джазовых музыкантов и т.д. Тут тоже будут зоны, как на Софийской площади.

На Контрактовой площади разместят культурно-художественный проект "Почувствуй Украину", каждый день на котором будет посвящен отдельной теме – джазу, мастерам, украинской литературе, изобразительному искусству, костюму и украшениям и так далее.

На Почтовой площади разместят проект "Евровидение: Ретроспектива".

В заповеднике "Киевская крепость" будет развлекательная зона под названием "Первый киевский пленер Kyiv art fort 2017, где будут проходить презентации, выставки и встречи. Главная тема этого культурного центра – взаимодействие искусства и ветеранов АТО. В день празднования Дня Европы там пройдет выставка-аукцион в поддержку раненых бойцов АТО.

В мае в Киеве также пройдет неделя современного искусства Kyiv art week, в которой примут участие шесть музеев и 20 галерей.

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