Харьков

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В Харькове пройдет Ночь энергетики

В Харькове пройдет Ночь энергетики
Это событие станет началом молодежного проекта Ukrenergo Laboratories – первого в Украине инкубатора идей для инновационного развития электроэнергетической отрасли страны.
Мероприятие состоится с 21:00 22 апреля до 6:00 23 апреля в ивент-зоне Fabrika.space (ул. Благовещенская, 1) по инициативе ГП «НЭК «Укрэнерго».

Участников ждет 9 часов нон-стоп-лекций, на которых ведущие эксперты энергетической отрасли и успешные представители бизнеса расскажут о новых технологиях в электроэнергетике, дадут прикладные советы по использованию и развитию знаний и навыков для построения карьеры в этой отрасли, а также расскажут, как креативные идеи по развитию электроэнергетики можно воплотить в реальные проекты.

По результатам предварительного анкетирования для участия в проекте в Харькове будут отобраны 400 участников – студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых ученых, изобретателей – по таким направлениям: энергетика (электроэнергетика, в том числе и «зеленая» энергетика), IT-технологии и телекоммуникации, менеджмент и экономика, международные отношения, экология и охрана окружающей среды, право, PR и коммуникации.

Наиболее мотивированным и талантливым участникам будет предложено участие в следующем этапе проекта – Soft Skills School. Это двухдневная школа, где участники приобретут такие практические навыки, как работа в команде, менеджмент проектов, построение эффективных внутренних и внешних коммуникаций, поиск и анализ информации, а также отработки и принятия решений.

После этого будут сформированы проектные команды, которые будут принимать участие в Битве проектов и Энергетическом хакатоне ради возможности воплотить свои идеи в реальные проекты, а также стать креативной частью крупнейшей электроэнергетической компании страны – системного оператора «Укрэнерго».

Участие во всех мероприятиях проекта – бесплатное. К участию приглашаются харьковские студенты, выпускники, аспиранты, молодые ученые и все желающие.

Подобные мероприятия состоятся также в Киеве и Львове.

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