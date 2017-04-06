В Харькове пройдет Ночь энергетики

Это событие станет началом молодежного проекта Ukrenergo Laboratories – первого в Украине инкубатора идей для инновационного развития электроэнергетической отрасли страны.

Мероприятие состоится с 21:00 22 апреля до 6:00 23 апреля в ивент-зоне Fabrika.space (ул. Благовещенская, 1) по инициативе ГП «НЭК «Укрэнерго».Участников ждет 9 часов нон-стоп-лекций, на которых ведущие эксперты энергетической отрасли и успешные представители бизнеса расскажут о новых технологиях в электроэнергетике, дадут прикладные советы по использованию и развитию знаний и навыков для построения карьеры в этой отрасли, а также расскажут, как креативные идеи по развитию электроэнергетики можно воплотить в реальные проекты.По результатам предварительного анкетирования для участия в проекте в Харькове будут отобраны 400 участников – студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых ученых, изобретателей – по таким направлениям: энергетика (электроэнергетика, в том числе и «зеленая» энергетика), IT-технологии и телекоммуникации, менеджмент и экономика, международные отношения, экология и охрана окружающей среды, право, PR и коммуникации.Наиболее мотивированным и талантливым участникам будет предложено участие в следующем этапе проекта – Soft Skills School. Это двухдневная школа, где участники приобретут такие практические навыки, как работа в команде, менеджмент проектов, построение эффективных внутренних и внешних коммуникаций, поиск и анализ информации, а также отработки и принятия решений.После этого будут сформированы проектные команды, которые будут принимать участие в Битве проектов и Энергетическом хакатоне ради возможности воплотить свои идеи в реальные проекты, а также стать креативной частью крупнейшей электроэнергетической компании страны – системного оператора «Укрэнерго».Участие во всех мероприятиях проекта – бесплатное. К участию приглашаются харьковские студенты, выпускники, аспиранты, молодые ученые и все желающие.Подобные мероприятия состоятся также в Киеве и Львове.