Экономика

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С 1 мая в Украине подрастет прожиточный минимум

С 1 мая в Украине подрастет прожиточный минимум
Уже 1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Правительственный портал.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и от 1 декабря 2017 года", - сказал он.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.

"То есть для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая на сегодня уже зафиксирована", - добавил Розенко.

Напомним,премьер-министр Владимир Гройсман пообещал значительное повышение пенсий с октября. Глава правительства проинформировал, что сейчас 80% процентов украинских пенсионеров живут за чертой бедности.

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