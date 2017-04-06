С 1 мая в Украине подрастет прожиточный минимум

Уже 1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Правительственный портал."В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и от 1 декабря 2017 года", - сказал он.По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн."То есть для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая на сегодня уже зафиксирована", - добавил Розенко.Напомним,премьер-министр Владимир Гройсман пообещал значительное повышение пенсий с октября. Глава правительства проинформировал, что сейчас 80% процентов украинских пенсионеров живут за чертой бедности.