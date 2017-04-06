Харьковские патрульные нашли на улице брошенного двухлетнего ребенка

В среду вечером харьковские правоохранители нашли на улице 2-летнего ребенка.

К правоохранителям обратились жители проспекта Юбилейного, которые сообщили, что возле одного из магазинов находится маленький ребенок без взрослых. Прибыв на место, силовики вызвали малышу скорую и начали поиски родственников мальчика. Прохожие рассказали полицейским, что ребенка раньше видели вместе с женщиной, которая злоупотребляет спиртными напитками. Через время к правоохранителям подошла девушка и пенсионерка, которая сообщила, что является бабушкой малыша.К этому моменту на место прибыли врачи скорой, которые диагностировали у пациента бронхит и температуру 37,7. Несмотря на это, женщина отказалась от госпитализации ребенка, при этом она не смогла предъявить документы, подтверждающие ее личность и степень родства с малышом.В итоге гражданку с мальчиком попросили проехать в местный отдел полиции, откуда ребенка забрали медики. С бабушкой правоохранители провели профилактическую беседу. Сейчас этим случаем занимаются сотрудники ювенальной превенции, сообщает пресс-служба патрульной полиции.