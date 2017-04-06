Умер Абузар Мамедов

2 апреля 2017 года в Харькове скоропостижно скончался Абузар Мамедов, бывший работник судебной системы Украины.

Эта новость потрясла всю азербайджанскую общественность города Харькова и области.Абузар Ильдырым оглы Мамедов родился 14 октября 1966 года в Азербайджане, г. Нахчыван. После прохождения воинской службы приехал в Харьков и начал свою трудовую деятельность на заводе им. Малышева. За время работы он проявил себя профессионалом своего дела и работал на разных должностях. Чем бы он не занимался, отдавал всего себя работе и оттачиванию своего мастерства.Позже он долгое время занимался коммерческой деятельностью и очень преуспел в этом. В 1998-2002 годах учился в Харьковской Национальной юридической Академии и после окончания начал свою профессиональную деятельность в судебной системе Украины. С 2002 по 2012 годы работал помощником председателя Суда в Печенегах (Харьковская обл.) За время работы проявил себя человеком, знающим свое дело, крайне ответственным сотрудником. В 2011 году после первого инфаркта перенес операцию на сердце и по этой причине уволился с государственной службы. С 2014 года опять вернулся в бизнес.Абузар всю свою жизнь занимался благотворительностью. Периодически помогал детским домам и нуждающимся. Хотя Мамедов не состоял в каких либо диаспорских или азербайджанских общественных организациях, он всегда приходил на помощь первым, когда случалась беда с соотечественниками. Очень многие могут свидетельствовать о том, что он защищал их интересы, оказывал правовую, юридическую, материальную и любую другую помощь. Никогда не оставался в стороне, когда потребовалась помощь азербайджанцам. Но и среди украинцев он тоже пользовался большим уважением. Ценил дружбу и честность. Был хорошим семьянином. Имел двух замечательных детей."По результатам вскрытия судебно-медицинской экспертизы было обнаружено, что покойный перенес обширный инфаркт миокарда в сердце. Это случилось предположительно в 17.00, в дороге за рулем своего автомобиля. Прибывшим работникам скорой медицинской помощи не удалось спасти жизнь прекрасного человека, патриота как Азербайджана, так и Украины", - рассказывает его товарищ Эльчин Оруджев.По его словам, Абузар Ильдырым оглы Мамедов всей своей жизнью проявил себя как честного, крайне справедливого, трудолюбивого и целеустремленного человека. Он всегда пользовался искренним уважением среди своих соотечественников и украинцев. Среди друзей и коллег он слыл общительным, шутливым и веселым человеком."К жизни относился с мудростью и по философски и в то же время с чувством юмора. Все люди которые сталкивались с ним по жизни и работе, отзываются о нем как о человеке с великим, понимающим, чутким и любящим сердцем. Авторитет среди азербайджанцев всего города был почитаемым", - говорит Эльчин Оруджев.3 апреля 2017 года состоялись проводы в главной азербайджанской мечети Харькова. Последний раз попрощаться с Абузаром Мамедовым пришло очень большое количество людей. Люди пришли отдать дань памяти этому прекрасному человеку. В упокоение его души были произнесены молитвы в мечети и высказаны добрые слова. Потом машина с гробом была отправлена на родину покойного. Похороны состоятся в г.Нахчыване, там где он родился и вырос.Азербайджанская общественность Харькова потеряла ценного гражданина страны, патриота своей исторической родины, доброго человека, хорошего семьянина и верного друга.Да покоится его душа с миром!