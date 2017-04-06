ВР запретила сокращать работников, которым до пенсии осталось три года

Верховная Рада предоставила иммунитет при сокращении на производстве работникам, которым остается менее трех лет до выхода на пенсию.

За принятие в целом соответствующего документа №5564 «О внесении изменения в статью 42 Кодекса законов о труде Украины по защите трудовых прав работников» проголосовали 239 народных депутатов.Согласно тексту сравнительной таблицы, в ст. 42 Кодекса законов о труде Украины включен дополнительный пункт, предполагающий, что при сокращении на производстве предоставляется иммунитет людям, которым осталось до выхода на пенсию менее трех лет.В частности отмечается, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.При равных же условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается ряду категориям работников. В том числе, согласно принятому документу, тем, «которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат».