Какие штаммы гриппа будут циркулировать в следующем сезоне: прогнозы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала прогноз циркуляции штаммов гриппа в северном полушарии в следующем сезоне и рекомендовала включить их в состав вакцин.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, ссылаясь на письмо ВОЗ."Трехвалентные вакцины для использования в сезоне гриппа 2017-2018 годов должны содержать компоненты, защищающие от штаммов: А/Michigan/45/2015 (ветвь 6В.1), подобный A (H1N1) pdm09; А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); B/Brisbane/60/2008. Для четырехвалентной вакцины рекомендуют включать дополнительно компонент для защиты от гриппа B/Phuket/3073/2013", - говорится в сообщении.Согласно информации ВОЗ, прогнозы по циркуляции штаммов вируса гриппа основываются на анализе прошлогодней циркуляции. После получения рекомендаций производители вакцин могут приступить к изготовлению.Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют начиная с сентября, однако можно делать прививки в течение всего сезона.В Украине не производят вакцин от гриппа, они не закупаются из госбюджета, поэтому в Минздраве не могут повлиять на количество доз, которые завезут в Украину."В прошлом году больше всего привились вакцинами, которые приобрели за средства местного бюджета, предприятий и собственные средства. Поэтому, чтобы не было дефицита вакцин, местной власти следует уже начинать формировать потребность в препаратах", - резюмировала замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.