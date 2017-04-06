Здоровье

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Какие штаммы гриппа будут циркулировать в следующем сезоне: прогнозы ВОЗ

Какие штаммы гриппа будут циркулировать в следующем сезоне: прогнозы ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения опубликовала прогноз циркуляции штаммов гриппа в северном полушарии в следующем сезоне и рекомендовала включить их в состав вакцин.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, ссылаясь на письмо ВОЗ.

"Трехвалентные вакцины для использования в сезоне гриппа 2017-2018 годов должны содержать компоненты, защищающие от штаммов: А/Michigan/45/2015 (ветвь 6В.1), подобный A (H1N1) pdm09; А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); B/Brisbane/60/2008. Для четырехвалентной вакцины рекомендуют включать дополнительно компонент для защиты от гриппа B/Phuket/3073/2013", - говорится в сообщении.

Согласно информации ВОЗ, прогнозы по циркуляции штаммов вируса гриппа основываются на анализе прошлогодней циркуляции. После получения рекомендаций производители вакцин могут приступить к изготовлению.

Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют начиная с сентября, однако можно делать прививки в течение всего сезона.

В Украине не производят вакцин от гриппа, они не закупаются из госбюджета, поэтому в Минздраве не могут повлиять на количество доз, которые завезут в Украину.

"В прошлом году больше всего привились вакцинами, которые приобрели за средства местного бюджета, предприятий и собственные средства. Поэтому, чтобы не было дефицита вакцин, местной власти следует уже начинать формировать потребность в препаратах", - резюмировала замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

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