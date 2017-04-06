Предприниматели и посетители «Барабашово» смогут бесплатно парковать свои автомобили

Администрация торгового центра «Барабашово» 6 апреля ввела в действие пункт программы «Барабашово. Перезагрузка», согласно которому предприниматели и посетители торгового центра смогут бесплатно парковать свои автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.«Начиная с 11.00 часов 6 апреля предприниматели и гости нашего торгового центра могут парковать свои автомобили бесплатно. Данное нововведение направлено, в первую очередь, на увеличение покупательских потоков, стимулирование роста объемов продаж, среднего чека и, как следствие, создание новых рабочих мест. По предварительным подсчетам, решение о предоставлении бесплатных мест для парковки автомобилей увеличит поток покупателей на 8-12%», – рассказали в пресс-службе торгового центра.Программа «Барабашово. Перезагрузка» начала действие с 01 января 2017 года. В рамках реализации этой программы уже работает система предоставления скидок предпринимателям торгового центра, начаты масштабные ремонтно-восстановительные работы на территории. Именно проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия (предшествующий этап программы)технически позволило объявить о следующем этапе программы – предоставлении возможности бесплатной парковки.Предоставление возможности бесплатной парковки – это целый комплекс мер по повышению привлекательности торгового центра. Также направлены соответствующие письма в службы правопорядка об обеспечении общественного порядка на площадках в ночное время.Программа «Барабашово. Перезагрузка» в дальнейшем предусматривает еще ряд важных решений, которые будут способствовать увеличению объемов продаж и повышению привлекательности «Барабашово» как для предпринимателей, так и для покупателей.