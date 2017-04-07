Харьков

  • 277
    •  / 

В Харькове поливать деревья будут по-новому

В Харькове поливать деревья будут по-новому
Харьковские коммунальщики начали применять технологию прикорневого полива деревьев.
Как сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, новая система даст возможность обильно подпитывать влагой молодые деревья, которые сейчас высаживаются по всему городу.

По его словам, технология довольно проста: возле каждого саженца в землю закапывается труба высотой около одного метра со специальным покрытием внутри и снаружи. Туда наливается вода, которая, минуя метровый слой земли, просачивается прямо к корневой системе.

Первые трубы вкопали на ул. Пушкинской, в районе Молодежного парка, где ранее было высажено около 40 кленов и лип, сообщает сайт Харьковского горсовета.

«Возле дороги повышенная температура, что негативно отражается на состоянии деревьев. Чтобы они хорошо приживались, мы ставим систему, которая будет подпитывать деревья непосредственно у самых корней. Для нас так тоже будет удобнее и быстрее поливать. Например, чтобы полить сто деревьев, нужен день, а с такой системой – два часа. Такого я не видел нигде в Украине, думаю, в Харькове впервые  применяется эта технология. Хотим ее испытать по всему городу, чтобы посмотреть, как она работает в разных условиях», - отметил Андрей Дронь.

Прикорневую систему полива планируют применить на ул. Сумской, пр. Науки, пр. Гагарина, пр. Московском и других магистралях и улицах.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей8 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7389 грн
100 USD 2697.4 грн
100 EUR 2867.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи