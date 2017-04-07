В Харькове поливать деревья будут по-новому

Как сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, новая система даст возможность обильно подпитывать влагой молодые деревья, которые сейчас высаживаются по всему городу.
По его словам, технология довольно проста: возле каждого саженца в землю закапывается труба высотой около одного метра со специальным покрытием внутри и снаружи. Туда наливается вода, которая, минуя метровый слой земли, просачивается прямо к корневой системе.
Первые трубы вкопали на ул. Пушкинской, в районе Молодежного парка, где ранее было высажено около 40 кленов и лип, сообщает сайт Харьковского горсовета
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«Возле дороги повышенная температура, что негативно отражается на состоянии деревьев. Чтобы они хорошо приживались, мы ставим систему, которая будет подпитывать деревья непосредственно у самых корней. Для нас так тоже будет удобнее и быстрее поливать. Например, чтобы полить сто деревьев, нужен день, а с такой системой – два часа. Такого я не видел нигде в Украине, думаю, в Харькове впервые применяется эта технология. Хотим ее испытать по всему городу, чтобы посмотреть, как она работает в разных условиях», - отметил Андрей Дронь.
Прикорневую систему полива планируют применить на ул. Сумской, пр. Науки, пр. Гагарина, пр. Московском и других магистралях и улицах.