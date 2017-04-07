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В Харьковском горсовете открыли Школу помощника депутата

В Харьковском горсовете открыли Школу помощника депутата
Проект «Школа помощника депутата» стартовал в Харьковском городском совете.
Проект представляет собой серию бесплатных мастер-классов и практикумов для молодых людей, которым интересна работа в органах местного самоуправления и депутатском корпусе. Всего для участия в школе зарегистрировалось 80 молодых людей, которых на протяжении полутора месяцев будут обучать депутаты, представители исполнительного комитета и общественных организаций.

Впереди у участников проекта ряд лекций о деятельности департаментов и управлений городского совета. Также они узнают о том, как вести документацию депутата, прием граждан, встретятся с представителями райадминистраций и пройдут несколько тренингов, в том числе по ораторскому мастерству и культуре общения помощника депутата с гражданами.

В завершение проекта 20 лучших слушателей школы смогут принять участие в конкурсном отборе на место помощника депутата на общественных началах, передает сайт горсовета.

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