Технологии

  • 182
    •  / 

Apple вернет MagSafe в ноутбуки

Apple вернет MagSafe в ноутбуки
Корпорация Apple подала патент, в котором описывается аксессуар для зарядки MacBook с помощью магнитного коннектора MagSafe.

Согласно документу, для новых MacBook с портами USB Type-C будет создан специальный переходник на магнитный коннектор. При этом на схематичном изображении показан MagSafe первого поколения, а не второго. Подобные решения уже выпускают многие сторонние производители, позволяя использовать для зарядки новых ноутбуков привычные адаптеры питания.

В середине 2012-го Apple переработала стандарт питания, выпустив MagSafe 2 для MacBook Pro с дисплеем Retina и MacBook Air 2012 года.

В MacBook Pro версии 2016 года разъема MagSafe уже не было, и вместо него компания предлагает заряжать ноутбук через один из четырех портов USB Type-C.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей8 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7389 грн
100 USD 2697.4 грн
100 EUR 2867.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи