Apple вернет MagSafe в ноутбуки
7 апреля 2017 г.
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7 апреля 2017 г.
Согласно документу, для новых MacBook с портами USB Type-C будет создан специальный переходник на магнитный коннектор. При этом на схематичном изображении показан MagSafe первого поколения, а не второго. Подобные решения уже выпускают многие сторонние производители, позволяя использовать для зарядки новых ноутбуков привычные адаптеры питания.
В середине 2012-го Apple переработала стандарт питания, выпустив MagSafe 2 для MacBook Pro с дисплеем Retina и MacBook Air 2012 года.
В MacBook Pro версии 2016 года разъема MagSafe уже не было, и вместо него компания предлагает заряжать ноутбук через один из четырех портов USB Type-C.
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