Windows 10 оказалась в четыре раза популярнее Mac
7 апреля 2017 г.
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7 апреля 2017 г.
По словам Шиллера, всего в мире насчитывается около 100 миллионов активных пользователей Mac. Из них 80 процентов обладают ноутбуками Apple, тогда как остальные 20 процентов — настольными компьютерами. Для сравнения, в феврале 2017 года Microsoft объявила, что количество пользователей Windows 10 достигло 400 миллионов. По оценкам аналитиков, общее число пользователей Windows может превышать миллиард человек.
Шиллер сообщил также об обновлении Mac Pro. Компьютер сохранит прежний дизайн, но получит новое «железо». Он также пообещал, что совершенно новый Mac Pro будет представлен в 2018 году.
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