Технологии

  • 178
    •  / 

Windows 10 оказалась в четыре раза популярнее Mac

Windows 10 оказалась в четыре раза популярнее Mac
Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер рассказал в ходе разговора с TechCrunch, сколько людей пользуются компьютерами Mac.

По словам Шиллера, всего в мире насчитывается около 100 миллионов активных пользователей Mac. Из них 80 процентов обладают ноутбуками Apple, тогда как остальные 20 процентов — настольными компьютерами. Для сравнения, в феврале 2017 года Microsoft объявила, что количество пользователей Windows 10 достигло 400 миллионов. По оценкам аналитиков, общее число пользователей Windows может превышать миллиард человек.

Шиллер сообщил также об обновлении Mac Pro. Компьютер сохранит прежний дизайн, но получит новое «железо». Он также пообещал, что совершенно новый Mac Pro будет представлен в 2018 году.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей8 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7389 грн
100 USD 2697.4 грн
100 EUR 2867.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи