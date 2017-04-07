Windows 10 оказалась в четыре раза популярнее Mac

Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер рассказал в ходе разговора с TechCrunch, сколько людей пользуются компьютерами Mac.

По словам Шиллера, всего в мире насчитывается около 100 миллионов активных пользователей Mac. Из них 80 процентов обладают ноутбуками Apple, тогда как остальные 20 процентов — настольными компьютерами. Для сравнения, в феврале 2017 года Microsoft объявила, что количество пользователей Windows 10 достигло 400 миллионов. По оценкам аналитиков, общее число пользователей Windows может превышать миллиард человек.



«В прошлом году мы потерпели небольшую неудачу, — посетовал Шиллер. — Но в этом году мы вновь возвращаемся к росту, причем растем быстрее чем индустрия в целом. Мы надеемся сохранить эту тенденцию».

Шиллер сообщил также об обновлении Mac Pro. Компьютер сохранит прежний дизайн, но получит новое «железо». Он также пообещал, что совершенно новый Mac Pro будет представлен в 2018 году.