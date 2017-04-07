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В ЕС с сегодняшнего дня ужесточают контроль на внешних границах Шенгенской зоны

В ЕС с сегодняшнего дня ужесточают контроль на внешних границах Шенгенской зоны
Европейский Союз с сегодняшнего дня, 7 апреля, ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны.
Как передает Deutsche Welle, теперь проверки коснутся и граждан ЕС. В частности, их документы будут сверяться с базами данных служб безопасности.

В Еврокомиссии объясняют это намерением убедиться, что «человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности». Внутри Шенгенской зоны пограничный контроль обычно не действует.

На внешних границах ранее расширенной проверке подлежали только люди, которые не являются гражданами ЕС, - их документы сверяли с европейской или национальной полицейской базой. Теперь эти правила будут действовать и в отношении владельцев европейских паспортов. А проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

Меры по ужесточению контроля были предложены после терактов в Париже в ноябре 2015 года, и призваны, в частности, отслеживать потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, которые отправляются в Сирию и Ирак или возвращаются оттуда.

Согласно данным спецслужб, около 5000 европейцев присоединились к боевикам экстремистской организации "Исламское государство".

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