Экономика

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Цены в Харьковской области: что подорожало

Цены в Харьковской области: что подорожало
На потребительском рынке Харьковской области в 2016 году цены возросли в среднем на 14,1%, в целом по Украине – на 12,4%.
Как сообщаетГлавное управление статистики в Харьковской области, в прошлом году подорожание было более умеренным, чем в предыдущем, когда оно составило 44,2%.

Весомым фактором ускорения инфляционных процессов стали административные повышения цен (тарифов) на отопление, горячую воду, электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотведение, подорожание топлива и масел, алкогольных напитков и табачных изделий.

Среди продуктов питания больше всего подорожало масло (на 29%), молоко (на 19%), а также сыр и творог (на 18,9%). Овощи подешевели на 31%, яйца – на 8,4%, фрукты - на 5,2%.

Алкоголь и сигареты подорожали на 22%, одежда и обувь – на 2,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 52% (в 2015 г. – на 110%).

Транспорт подорожал на  10%, связь – на 5%, образование – на 13%, рестораны и отели – на 16,8%.

 

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