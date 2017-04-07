В Южной Африке официально разрешили продавать рога носорогов

Конституционный суд ЮАР поставил точку в продолжительной судебной тяжбе по вопросу законности продажи рогов носорогов. Отныне этот вид деятельности разрешен официально, что ставит редких животных на грань полного уничтожения.

По последним данным, на планете обитает не более 29 500 носорогов, при этом 70% из этого числа живет на территории Южной Африки, пишет National Geographic. В 2007 году здесь было убито 13 носорогов, и даже это небольшое количество вынудило Государственный департамент по охране природы ввести мораторий на торговлю рогами носорогов. Правда, желаемой цели запрет не достиг: за минувшее десятилетие объемы браконьерства выросли многократно: так, в 2016 году погибло уже 1 054 носорогов.Считая запрет на торговлю рогами незаконным, владельцы ферм по разведению носорогов обратились в суд. После многолетней тяжбы вопрос был вынесен на рассмотрение Конституционного суда ЮАР, и недавно он принял решение в пользу торговцев. Покупать и продавать рога разрешено при наличии лицензии.Экологи уверены, что у браконьеров и контрабандистов проблем с получением разрешения не возникнет. Даже иностранцам закон позволяет вывозить до двух рогов, приобретенных официально.В ЮАР обитают и белые, и черные носороги. На внутреннем рынке страны спроса на органы носорогов нет: заказы поступают из Вьетнама и Китая, где их принято использовать в традиционной медицине. В зависимости от вида и возраста особи, рог весит от 1,5 до 4 кг; стоимость килограмма может достигать 45 000 — 60 000 долларов США. Защитники животных не сомневаются, что с выходом торговли из тени браконьеры нарастят объемы своей деятельности, и в результате эти редкие млекопитающие будут гибнуть еще чаще.