Имущество харьковского афериста не конфисковано

Об этом «Вечернему Харькову»
сообщили в ГИС ГТУ юстиции в Харьковской области.
Как уже сообщал «Вечерний Харьков»
, по словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, по приговору Дзержинского районного суда Харькова от 25 сентября 2014 года все имущество Антона Подвезько должно быть конфисковано, несмотря на то что он был амнистирован по закону Савченко.
— Оправдательного приговора не было, и то, что он вышел по амнистии, не снимает с него вины. Поэтому конфискация остается в силе, — уточнила Вита Дубовик. — Квартиры и дома, которые он мошенническим путем отнимал у своих заемщиков, были оформлены и на него, и на его сестру, и еще на кучу родственников. Но конфискация распространяется лишь на то имущество, которое зарегистрировано на самого Антона Подвезько.
Между тем одна из пострадавших — Татьяна Федорова, поменявшая, благодаря Подвезько, свое жилье в центре Харькова на кухонный комбайн, уверяет что на нем числится 43 квартиры, которые подлежат конфискации.
— Моя квартира тоже входит в список квартир, подлежащих конфискации. Если все процессуально разбирать, моя квартира переходит государству. А Подвезько подает иск о моем выселении. Где справедливость — я не могу понять! — вопрошает женщина.
Как сообщили на официальный запрос «Вечернего Харькова»
» в Управлении ГИС ГТУЮ в Харьковской области, согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины «Об исполнительном производстве», регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства, фиксирования исполнительных действий осуществляется в автоматизированной системе, порядок функционирования которой определяется Минюстом.
— Проверкой данных автоматизированной системы установлено, что исполнительные производства о конфискации имущества Антона Подвезько на принудительном выполнении в отделах государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области не состоят, — проинформировали в исполнительной службе. — Поэтому информацией по конкретному имуществу — когда оно было конфисковано и в чьем распоряжении находится — управление не обладает.
Ни прокуратура, ни налоговая к исполнителям не обращались
В Управлении ГИС уточнили, что согласно ст. 26 ЗУ «Об исполнительном производстве» исполнитель начинает принудительную конфискацию на основании исполнительного документа:
— по заявлению взыскателя о принудительном исполнении решения;
— по заявлению прокурора — в случае представления интересов гражданина или государства в суде;
— если исполнительный документ поступил от суда;
— если исполнительный документ поступил от Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
— Чтобы начать принудительное исполнение в отношении имущества Подвезько, в исполнительную службу должно поступить соответствующее заявление — либо от взыскателя, то есть от фискальной службы, поскольку она является представителем государства по взысканию имущественных споров, либо от прокурора, — пояснил начальник Управления ГИС ГТУЮ в Харьковской области Илья Лактин. — Но таких заявлений в Управление ГИС не поступало.
В связи с этим «Вечернему Харькову»
направил соответствующие запросы в прокуратуру Харьковской области и ГУ ГФС в Харьковской области.
Как оценивают конфискованное имущество
Согласно ст. 57 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определение стоимости имущества должника осуществляется по взаимному согласию сторонами исполнительного производства, разъяснили в исполнительной службе.
Если же они, а также залогодержатель в десятидневный срок со дня вынесения исполнителем постановления об аресте имущества должника не достигли согласия и письменно не сообщили исполнителю о своем решении — исполнитель определяет стоимость имущества самостоятельно. Причем отчет об оценке имущества должен быть составлен не раньше, чем было вынесено постановление о его аресте. Если стороны не смогли договориться и о том, как определять стоимость имущества, то исполнитель руководствуется рыночными ценами, действующими в день определения стоимости.
Для оценки спорного имущества (то есть когда определить его стоимость сложно), а также недвижимости, транспортных средств, воздушных, морских и речных судов исполнитель привлекает субъекта оценочной деятельности, то есть эксперта, который имеет соответствующее свидетельство.
Оценку можно обжаловать в суде
О результатах определения стоимости или оценки имущества исполнитель должен сообщить сторонам не позднее следующего рабочего дня после дня определения стоимости или получения отчета об оценке. Если стороны не согласны с результатами — они имеют право обжаловать их в судебном порядке в десятидневный срок со дня получения уведомления. При этом сторона считается ознакомленной с результатами, если ей отправлено соответствующее сообщение по адресу, указанному в исполнительном документе, по месту фактического проживания либо по месту пребывания, достоверно установленному исполнителем.
Обжалование в судебном порядке результатов определения стоимости или оценки имущества не останавливает его передачу на реализацию, кроме случаев, когда это сделал суд.
Отчет об оценке имущества является действительным полгода со дня его подписания оценщиком. После истечении этого срока оценка имущества проводится повторно. Но если срок действительности отчета закончился уже после передачи имущества на реализацию — повторная оценка не производится.
Телефон должнику оставят
Приложением к Закону Украины «Об исполнительном производстве» определен и перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Это, в частности, посуда, постельное белье, средства гигиены, одежда, обувь, все детские вещи, лекарственные средства, очки, а также мебель, если на каждого члена семьи приходится по одной кровати или стулу. Не конфискуют и единственные на всю семью стол, шкаф, холодильник, телевизор, компьютер. Оставят мобильные телефоны, если на каждого члена семьи приходится только по одному гаджету. Не подлежат конфискации призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.