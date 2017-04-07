Харьков

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В Харькове задумали реконструкцию фасадов

В Харькове задумали реконструкцию фасадов
Реконструкция фасадов 90 домов запланирована в Харькове на 2017 год.
Уже практически завершили реконструкцию фасадов четырех жилых домов в районе Администрации Шевченковского района, в которой в конце апреля будет открыт центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис».

Ремонтные работы также провели на фасадах домов по пр. Науки, 17 и ул. Космической, 19-а, 23-а и 24-а. Как сообщил Юрий Дегтярь, на домах по этим четырем адресам восстановили фасад, покрасили его, поскольку в некоторых местах он был поврежден. Также обшили металлопрофилем балконы квартир и выкрасили их в один цвет. Кроме того, в доме на улице Космической, 24-а заменили окна в подъезде и установили новую металлическую дверь.

Работы были начаты месяц назад, основной объем уже выполнен, кроме дома №23-а, где еще заканчивают реконструкцию.

В прошлом году реконструировали фасад дома по ул. Космической, 10. Тогда же был выполнен и ремонт кровли на доме.

Реконструкцию фасадов сейчас проводят еще по семи адресам. Фасады реконструируют как в центральной части города – на улицах Алчевских, Мироносицкой, Чернышевской, Рымарской – так и в жилмассивах, сообщает пресс-служба горсовета.

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