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ЕС разъяснит украинцам нюансы безвизового режима

ЕС разъяснит украинцам нюансы безвизового режима
Европейский союз решил запустить в Украине информационную кампанию, посвященную нюансам безвизового режима.
Об этом на круглом столе в Институте Горшенина сказал Давид Стулик, пресс-атташе представительства ЕС в Украине.

"Мы запускаем информационную кампанию, чтобы разъяснять украинским гражданам, что это такое, визовый режим, чтобы развеять определенные мифы... Чтобы не произошло так, как с Молдовой, где было сказано: есть безвизовый режим, и многие поехали со старыми паспортами, не биометрическими, и их разворачивали на границе. Были такие случаи. Нужно это объяснять, чтобы такого не происходило", - сообщил он.

Еще один миф, который привел в качестве примера Стулик, касается пакета документов, который нужно будет показывать на границе.

"Один из самых распространенных мифов, что документы, которые нужно было носить в консульства, нужно будет иметь на границе. Украинские граждане, которые будут путешествовать, не отличаются от граждан иных третьих стран, к которым применяется безвизовая политика. Но на границе их могут спросить о цели поездки, о наличии достаточного количества финансов. Могут спросить, где будут проживать, кого будут посещать. То есть это документы, которые и так у каждого с собой. Например, какая-то электронная бронь гостиницы, можно показать какие-то приглашения на ярмарки для бизнеса или фестивали. Кто-то едет на спортивное соревнование - покажет билет. Не нужно будет возить с собой все эти справки о состоянии банковского счета или что есть недвижимость, подтверждение от работодателя, этого не нужно будет", - рассказал он.

Стулик также намекнул, что эти мифы запускаются в интернет из России.

"Если посмотреть на то, откуда шли эти мифы, то они шли в соцсетях с так называемых троллевских анонимных аккаунтов, в основном на русском языке почему-то", - заявил он.

Напомним, что 6 апреля Европейский парламент проголосовал за отмену виз для украинцев. Безвизовый режим, как ожидается, будет введен в июне 2017 года.

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