ЕС разъяснит украинцам нюансы безвизового режима

Об этом на круглом столе в Институте Горшенина сказал Давид Стулик, пресс-атташе представительства ЕС в Украине.
"Мы запускаем информационную кампанию, чтобы разъяснять украинским гражданам, что это такое, визовый режим, чтобы развеять определенные мифы... Чтобы не произошло так, как с Молдовой, где было сказано: есть безвизовый режим, и многие поехали со старыми паспортами, не биометрическими, и их разворачивали на границе. Были такие случаи. Нужно это объяснять, чтобы такого не происходило", - сообщил он.
Еще один миф, который привел в качестве примера Стулик, касается пакета документов, который нужно будет показывать на границе.
"Один из самых распространенных мифов, что документы, которые нужно было носить в консульства, нужно будет иметь на границе. Украинские граждане, которые будут путешествовать, не отличаются от граждан иных третьих стран, к которым применяется безвизовая политика. Но на границе их могут спросить о цели поездки, о наличии достаточного количества финансов. Могут спросить, где будут проживать, кого будут посещать. То есть это документы, которые и так у каждого с собой. Например, какая-то электронная бронь гостиницы, можно показать какие-то приглашения на ярмарки для бизнеса или фестивали. Кто-то едет на спортивное соревнование - покажет билет. Не нужно будет возить с собой все эти справки о состоянии банковского счета или что есть недвижимость, подтверждение от работодателя, этого не нужно будет", - рассказал он.
Стулик также намекнул, что эти мифы запускаются в интернет из России.
"Если посмотреть на то, откуда шли эти мифы, то они шли в соцсетях с так называемых троллевских анонимных аккаунтов, в основном на русском языке почему-то", - заявил он.
Напомним, что 6 апреля Европейский парламент проголосовал за отмену виз для украинцев
. Безвизовый режим, как ожидается, будет введен в июне 2017 года.