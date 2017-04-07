Как сохранить зрение с юных лет

Сегодня, дети все чаще за годы обучения в школе теряют остроту зрения. Причиной этого являются высокие нагрузки, и несоблюдение гигиенических требований при выполнении уроков дома, и, конечно, многочисленные гаджеты, без которых наши дети уже не представляют жизни.

Известный детский офтальмолог, академик АМТН РФ, рефракционный хирург Игорем Азнаурян рассказал о 10 простых правилах, которые помогут сохранить зрение на долгие годы:1. Не перегружайте ребенка бесконечными занятиями. Если вы хотите сделать из него маленького гения, обязательно чередуйте периоды напряженного зрительного труда с активным, подвижным отдыхом.2. Писать, рисовать, заниматься лепкой необходимо только сидя за столом и только при хорошем освещении.3. Свет должен быть ярким, но не утомляющим, и при письме и рисовании падать так, чтобы не создавать теней.4. Расстояние от глаз ребенка до альбома, книги или монитора должно быть строго фиксированным и не менее 30 -40 см в состоянии покоя.5. Исключите просмотр фильмов и чтение книг на планшете6. Не читайте в транспорте, это крайне негативно сказываются на зрении, в движении расстояние до книги меняется, что вызывает большую утомляемость цилиарной мышцы, отвечающей за зрение.7. Следите за осанкой ребенка, искривление в шейном отделе позвоночника может провоцировать ухудшение зрения.8. Обязательно при длительных занятиях, чтении, рисовании делайте перерывы через 15-20 минут.9. Больше гуляйте на свежем воздухе!10. Обеспечьте сбалансированное питание: употребляйте в пищу больше рыбы, творога, орехов, меда, принимайте витаминные комплексы.