Руслана Писанка решила сбросить 50 кг

Известная актриса и телеведущая Руслана Писанка призналась, что в ближайшее время вместе с мужем примет участие в новом сезоне шоу «Зважені та щасливі» и распрощается с лишними килограммами.

«Когда строгость и форма начинают расплываться, надо срочно к этой форме возвращаться. Не знаю, что будет в результате. Возможно, я выйду из проекта с 50 кг. Тогда начнется новая эпоха! Мы с мужем давно мечтали о похудении. Игорь поддержал меня, сказал, что для нас это прекрасный шанс сдвинуться с мертвой точки, на которой мы оказались. Он настолько воодушевил меня, что я перестала сомневаться. Игорь – локомотив нашего тандема, поэтому буду идти за ним. Своим опытом мы хотим дать пример другим», - рассказала Руслана Писанка.Актриса призналась, что из-за работы часто вынуждена расставаться с супругом, но это никак не сказывается на их отношениях.«Когда я возвращаюсь с гастролей, сразу хочется что-то вкусненькое приготовить. Правы те мудрые люди, которые говорят, что разлука сближает. Хочется без гастролей, просто сесть в поезд, бросить все и поехать, например, в Одессу. Что мы и делаем! Такими поездками компенсируем наши долгие разлуки».