В Минске встретились дипломатические советники лидеров «нормандской четверки»

"Украинская, немецкая и французская сторона осудили нарушение поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года", - говорится в сообщении на сайте президента.
Стороны выступили за немедленную консолидацию "режима тишины". Также обсуждались вопросы реализации договоренностей по отводу тяжелого вооружения, обеспечении безопасных условий наблюдателям ОБСЕ и предоставление им беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям.
"Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей миссии. СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата", - отмечается в сообщении.
Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать освобождение заложников на Донбассе, в частности, - накануне Пасхальных праздников.
"Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках "нормандского формата" с целью согласования Дорожной карты Минских договоренностей", - говорится в сообщении.