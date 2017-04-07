Политика

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В Минске встретились дипломатические советники лидеров «нормандской четверки»

В Минске встретились дипломатические советники лидеров «нормандской четверки»
Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции на встрече в Минске осудили нарушение боевиками перемирия на Донбассе с 1 апреля, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа.
"Украинская, немецкая и французская сторона осудили нарушение поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года", - говорится в сообщении на сайте президента.

Стороны выступили за немедленную консолидацию "режима тишины". Также обсуждались вопросы реализации договоренностей по отводу тяжелого вооружения, обеспечении безопасных условий наблюдателям ОБСЕ и предоставление им беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям.

"Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей миссии. СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата", - отмечается в сообщении.

Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать освобождение заложников на Донбассе, в частности, - накануне Пасхальных праздников.

"Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках "нормандского формата" с целью согласования Дорожной карты Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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