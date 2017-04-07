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Владимир Гройсман назвал пять ключевых реформ в этом году

Владимир Гройсман назвал пять ключевых реформ в этом году
В текущем году критически важной является реализация пяти реформ: пенсионной, земельной, здравоохранения, образования, а также проведение приватизации.
«Критически важным в этом году является проведение пяти ключевых реформ. Я буду просить украинский парламент поддержать это», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, от этих пяти решений будет зависеть, как будет жить страна завтра, в среднесрочной, и долгосрочной перспективе.

«Первое – это проведение справедливой пенсионной реформы. Второе – проведение масштабной конкурентной, открытой продажи неэффективно используемого государственного имущества, которое не имеет стратегического значения для Украины. Это проведение земельной реформы во имя и в интересах украинского фермерства. И вы увидите, что это будет огромное движение в развитии национальной экономики. И мы предложим такую модель, которую мы наработали с международными партнерами», - отметил Гройсман.

«Следующая позиция – это проведение реформы образования, которая находится уже сегодня в парламенте. И поддержка реформы здравоохранения», - добавил премьер-министр.

Помимо этих пяти направлений, работа, по его словам, будет также направлена на строительство дорог и направление энергоэффективности.

«В том числе, мы будем предлагать украинскому парламенту принять законодательство относительно развития инновационных технологий в нашей стране, относительно развития технологических парков. Это законодательство, которое мы планируем наработать и в ближайшее время внести в украинский парламент. У нас есть достаточно амбициозные планы, но нам нужна поддержка 226 народных депутатов. Нам нужно отбить атаку оголтелого популизма в очередной раз, и мы обеспечим экономический рост и успех нашей страны», - подытожил он.

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