Крым

  • 332
    •  / 

Смогут ли крымчане пользоваться украинским безвизом

Смогут ли крымчане пользоваться украинским безвизом
Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.
«Растет интерес быть украинским гражданином, что является очень важным посылом для жителей Крыма и оккупированных территории (Донбасса), потому что там есть много людей, например, в Крыму, которые хотят ездить в ЕС. Сейчас им дана возможность – или вы ездите с российскими паспортами, обращаетесь за визами, платите 60 евро - или у вас есть биометрический паспорт украинского гражданина, и вы ездите без виз», - сказал Стулик.

«ЕС в рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма не признает также российские паспорта, выданные в Крыму после аннексии. То есть с этими паспортами нельзя въехать на территорию ЕС, можно только с паспортом Украины... или с теми паспортами Российской Федерации, которые были выданы консульствами РФ на территории Крыма раньше. То есть здесь идут ограничения для жителей Крыма, потому что де-юре – это жители Украины», - заявил пресс-атташе.

Стулик отметил, что ЕС в рамках визовой политики будет делать все для того, чтобы поддерживать территориальную целостность и связь жителей Крыма с материковой Украиной.

По его словам, ЕС будет делать все, чтобы граждане Украины, проживающие на территории временно оккупированного Крыма, могли приехать на материковую часть Украины и получить биометрический паспорт или сделать визу в паспорте старого образца.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Альянс

Лента новостей8 апреля

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7389 грн
100 USD 2697.4 грн
100 EUR 2867.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи