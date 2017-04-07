Смогут ли крымчане пользоваться украинским безвизом 7 апреля 2017 г. источник 0 0

Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.