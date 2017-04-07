Харьков

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В Харьковской области студентов завлекают в ОТГ

В Харьковской области студентов завлекают в ОТГ
На Харьковщине к реализации социальных программ в объединенных громадах привлекают студентов и молодых ученых.
Об экспертной поддержке инициатив ОТГ и привлечении международной помощи говорили во время пресс-конференции 7 апреля.

Представляя проекты, направленные на работу с ОТГ, заместитель председателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев подчеркнул, что значительную роль в работе с объединенными громадами играет Харьковский университетский консорциум.

Президент Харьковского университетского консорциума Людмила Белова отметила, что в программах по работе с ОТГ, в частности, принимают участие Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина, Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины и Харьковская государственная академия культуры.

– Нашими специалистами проводится работа не только по активизации громад, но и по привлечению студенческой молодежи и молодых ученых к реализации социальных программ. Кроме того, у нас появились заказы на участие в конкурсе и поступление в высшие учебные заведения именно на те специальности, по которым нужно готовить специалистов громад: публичное управление, администрирование, менеджмент, – уточнила Людмила Белова.

Во время презентации программ было отмечено, что главная цель проектов – это улучшение качества предоставления услуг, повышение эффективности местного самоуправления, а также местное экономическое развитие.

– Наша программа поможет ОТГ стать дееспособными, – отметил региональный менеджер программы DOBRE в Днепре Анатолий Нагорный.

По его словам, программа рассчитана на 5 лет и работает в восточном регионе уже с 15 ОТГ.

– В Харьковской области в программе участвуют две ОТГ (Роганская и Мерефянская), еще две ОТГ присоединятся в ближайшее время, – сказал Анатолий Нагорный. – Что практически получают ОТГ? Экспертную поддержку инициатив, которые громады хотят реализовать, также эксперты помогут создать стратегические планы развития ОТГ. Предусмотрена и определенная финансовая помощь громадам, которые являются партнерами DOBRE.

Координатор проекта DOBRE, эксперт Всеукраинской общественной организации «Поруч» Мария Тищенко добавила, что специалистами уже изучены проблемы громад. В частности, во внимание примут вопрос реализации прав лиц с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба ХОГА.

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