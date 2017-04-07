В Харькове собрались специалисты по теробороне

Стартовали сборы с должностными лицами Оперативного командования «Восток» и военными 5-ти облвоенкоматов с востока Украины, которые отвечают за территориальную оборону в своих регионах.

В течение следующих двух дней около 80 офицеров усовершенствуют свои знания по основам проведения мероприятий по территориальной обороне, рассмотрят типовые проблемы, возникающие в ходе проведения практических мероприятий, а также отработают пути дальнейшего укрепления региональной безопасности.– Первый день сборов мы посвятили, так сказать, теории, – рассказал начальник управления территориальной обороны ОК «Восток» полковник Александр Ермоленко. – В дальнейшем пройдет обмен передовым опытом между военными учреждениями. Особенно интересно нам будет услышать офицеров из Луганского и Донецкого облвоенкоматов, которые работают в усиленном режиме и имеют определенные успехи.В завершение собрания в форме круглого стола офицеры выскажут свои пожелания относительно улучшения своей работы, сообщают в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.